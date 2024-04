Fosta iubită cu 40 de ani mai tânără l-a scos din azil pe Irinel Columbeanu. Unde l-a dus pe afacerist: ”A fost foarte frumos”

Au apus vremurile în care Irinel Columbeanu (67 de ani) era milionar și cheltuia mii de euro cu prietenii și femeile pe care le iubea. Se poate spune că acum a venit rândul lui să vadă cine îi este alături și cine l-a uitat. Fostul afacerist de la Izvorani și-a pierdut toată averea, însă nu a încetat niciodată să spere chiar dacă acum locuiește la un azil de seniori de pe lângă București. Recent, fostul soț al Monicăi Gabor a fost scos din azil de Oana Cojocaru, fosta lui parteneră.

Irinel Columbeanu a fost uitat de mulți așa ziși oameni pe care îi considera cândva prieteni, însă Oana Cojocaru, fosta lui iubită, i-a dovedit că – deși nu nici mai are niciun ban din averea sa uriașă și a ajuns să locuiască într-un azil, de pe o zi pe alta – din mila oamenilor – nu a uitat de el și se poate baza oricând pe ea. Recent, fostul milionar de la Izvorani a fost surprins de vizita fostei sale iubite – cu 40 de ani mai tânără decât el.

Irinel Columbeanu a fost vizitat la azil de fosta sa iubită, Oana Cojocaru

Oana Cojocaru a mers la azilul unde locuiește Columbeanu și i-a pregătit o surpriză la care nici nu îndrăznea să viseze. Cei doi au mers la un restaurant de pe marginea unui lac – acolo unde au petrecut câteva ore împreună. Au depănat amintiri de pe vremea când formau un cuplu și s-au înfruptat din tot felul de bunătăți din meniul localului – consumație care nu a fost achitată nici de Oana, dar nici de fostul afacerist, a fost din partea casei.

„Mă bucur că a venit Oana acum câteva zile pe la mine, a venit în vizită, la azil, unde stau eu, cu mașina ei, și am mers la un restaurant de pe marginea unui lac. Am stat cam o oră de vorbă cu ea, la restaurant. A fost foarte frumos, am depănat amintiri pe care noi doi le-am strâns împreună. Din câte știu, Oana o să mai vină pe la mine, nu are de ce să nu vină. La masă am avut de toate, am mâncat niște paste, rață, chiar am avut de toate pe masă. Consumația nu am plătit-o nici eu, dar nici Oana, a fost din partea casei”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru Click!

Irinel Columbeanu a mai mărturisit că Oana este persoana cu care vorbește la telefon aproape zilnic. Discuțiile celor doi se învârt în jurul amintirilor pe care ei le au împreună. Pe lângă faptul că se interesează de soarta fostului ei partener, Oana Cojocaru îl vizitează ori de câte ori simte și poate.

”Nu vreau să mă recăsătoresc. Nu vorbesc chiar în fiecare zi cu Oana, aș putea să zic că aproape în fiecare zi. Discuțiile noastre fac referire de multe ori la unele amintiri pe care le avem împreună, cum am petrecut noi doi acea perioadă când eram împreună. În rest, nimic altceva”, a mai spus fostul milionar.