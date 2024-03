Cu un bogat trecut amoros în spate, aflat în prezent la un azil de lux din Ghermănești, Irinel Columbeanu simte lipsa unei femei cu care să-și împartă bucuriile, dar și necazurile. Dintre toate frumusețile autohtone ce i-au trecut pragul casei, de una îi este cel mai dor. Aceasta este nimeni alta decât Oana Cojocaru, ultima sa iubită. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul om de afaceri a mărturisit că nu renunță la ideea de a reînnoda idila cu tânăra care e cu 40 de ani mai mică decât el.

Irinel Columbeanu a avut parte de-o „viață ca-n filme”. A cunoscut luxul, dar și traiul mai puțin îmbelșugat și se poate lăuda cu un bogat trecut amoros. Pe lista sa s-au numărat multe frumuseți autohtone, în mare vogă pe vremea când se afișau la brațul fostului om de afaceri.

Iri s-a iubit cu Romanița Iovan, prințesa Brianna Caragea, Anna Lesko sau Monica Gabor. Dar dintre acestea și multe altele, doar ultima i-a fost soție. De la divorțul de mama fiicei sale, stabilită acum în America, fostul om de la afaceri de la Izvorani a mai avut o singură relație stabilă, de trei ani, cu Oana Cojocaru, cu 40 de ani mai mică decât el. Ei bine, deși au trecut ceva ani de când cei doi s-au despărțit, aflat acum la azil, Iri este nostalgic și acum după iubirea pierdută.

(CITEȘTE ȘI: IRINEL COLUMBEANU A RĂBUFNIT, DUPĂ CE A FOST LUAT LA MIȘTO PENTRU IMAGINEA CU TZANCĂ URAGANU: „RAMOLIT EȘTI…”)

„Cel mai dor îmi este de Oana”

Mai mult, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta ne-a mărturisit că dintre toate fostele sale iubite mai mult sau mai puțin celebre, cel mai dor îi este de… Oana. În plus, Iri nu a renunțat la ideea de a reînnoda idila ce s-a derulat pe parcursul a trei ani. A încercat chiar în urmă cu ceva timp, dar fără sorți de izbândă.

„Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei. Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a mărturisit Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Acesta a cunoscut-o pe Oana la un eveniment monden, pe când tânăra avea doar 20 de ani. Ea i-a fost alături în momentul în care fostul soț al Monicăi Gabor și-a pierdut toată averea. Au locuit în apartamentul în care Iri se mutase după „era Izvorani”, dar și la Oana acasă. Părinții tinerei n-au fost însă de acord cu această relație, iar cei doi s-au despărțit în urmă cu aproximativ trei ani.

(VEZI ȘI: AJUNS LA AZIL DUPĂ CE ȘI-A PIERDUT AVEREA, IRINEL COLUMBEANU ARUNCĂ BOMBA. “SE VA NUMI APUSUL!” CE PROIECT PREGĂTEȘTE!)

„I-am scris întâi Monicăi”

Cu toate că-i duce dorul Oanei, Iri nu poate uita însă că singura care i-a fost soție este Monica Gabor, mama fiicei sale. Nostalgic după iubirile de altă dată, demult apuse, fostul om de afaceri de la Izvorani a așteptat miezul nopții, pentru a le trimite mesaje, de 8 Martie, celor care au fost cele mai importante femei din viața sa.

„I-am scris întâi Monicăi, apoi și Oanei. Ele au fost primele. Mi-au răspuns amândouă”, ne-a mai spus acesta.

Chiar dacă puțin mai târziu, Iri i-a dat un mesaj de felicitare nu doar Romaniței Iovan sau prințesei Brianna, ci și Annei Lesko. Doar că aceasta din urmă nu i-a și răspuns.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.