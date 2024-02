Ultima dorință a lui Irinel Columbeanu, de pe patul de azil! Vrea în America, pentru a-și cunoaște…”ginerele”!

Aflat în azilul din Ghermănești, Irinel Columbeanu mai are „un singur dor”. Vrea să ajungă în America pentru a-și cunoaște viitorul ginere. Nu știe încă cine e acesta, ci doar că fiica sa, Irina, acum în vârstă de 17 ani, are un prieten. Altfel, fostul om de afaceri de la Izvorani consideră că a fost inspirat în momentul în care și-a dat acordul ca fiica sa să se mute în America. Peste doar un an, aceasta va termina colegiul și va merge la facultate, tot peste Ocean. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Rămas singur în România, Irinel Columbeanu se declară mulțumit de alegerea pe care a făcut-o în ceea ce privește viitorul fiicei sale. Fostul om de afaceri de la Izvorani se declară mulțumit de faptul că a fost inspirat în momentul în care a decis să o lase pe Irina să se mute peste Ocean.

Aflat în azilul din Ghemănești, Iri mai are „un singur dor”. Vrea să ajungă în America pentru a-și cunoaște viitorul ginere. Nu știe încă cine e acesta, ci doar că fiica sa, Irina, acum în vârstă de 17 ani, are un prieten.

„M-aș duce în America să-l cunosc pe viitorul ginere”

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins”, a spus Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: IRINEL COLUMBEANU A RĂBUFNIT, DUPĂ CE A FOST LUAT LA MIȘTO PENTRU IMAGINEA CU TZANCĂ URAGANU: „RAMOLIT EȘTI…”)

„E aproape cât Monica de înaltă!”

Fostul soț al Monicăi Gabor nu ne-a ascuns nici faptul că fiica sa, deși nu a mai fost de ani buni în România, nu-și dorește să mai vină în țara sa natală. În prezent, Iri nu mai ține legătura nici cu Moni, nici cu iubitul acesteia, Mr. Pink.

„Irina n-a mai fost demult în România, dar nu cred că mai vrea să vină. E aproape cât maică-sa de înaltă acum, a crescut foarte mult. Cu Pink și cu Monica nu am mai comunicat, ci doar cu Irina”, a adăugat acesta.

(VEZI ȘI: AJUNS LA AZIL DUPĂ CE ȘI-A PIERDUT AVEREA, IRINEL COLUMBEANU ARUNCĂ BOMBA. “SE VA NUMI APUSUL!” CE PROIECT PREGĂTEȘTE!)

„Am devenit dependent”

Altfel, Irinel Columbeanu ne-a povestit și cum decurge o zi din viața sa la azil. E dependent de telefon și obișnuiește să facă sport, la sala din incinta instituției.

„Acum am mai mult timp, lucrez la carte. Am și alte povestiri, de la colegii de aici. Sunt un pic și jurnalist. Despre cum era pe vremuri. Mi-am făcut o prietenă, care și ea are un fiu ăn America. Acesta e avantajul la azi, că legi noi prietenii. Socializarea. Prieteni dezinteresați.

Principala preocupare e telefonul, să reintru în șirul comunicărilor zilnice. Încerc să-l las, dar nu prea pot. Am devenit dependent.

Întâi pe telefon, apoi la televizor, merg și la sală aici, mai fac sport. De citit, citesc în special cărțile mele. Și pot spune că mi-au plăcut.

Nu-mi mai amintesc despre mărțișoarele date de 1 martie. Dar se apropie ziua nașului meu, Matei Miko, de pe 8 martie. Vreau să mă duc la Cluj, dacă mă invită”, ne-a mai spus acesta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.