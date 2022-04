Are 24 de ani, aptitudini multiple și e frumoasă cât cuprinde! Sienna Hollen, fostă Miss România 2012, a reușit să cucerească un artist celebru din UK. Legătura amoroasă pare cât se poate de serioasă, iar cei doi amorezi au trecut deja la nivelul următor, s-au mutat împreună. CANCAN.RO are detalii despre idila care a ținut primele pagini ale ziarelor din Anglia!

La începutul acestui an, pe Instagram, începea ușor, ușor să se înfiripe o nouă poveste de iubire. Exact ca-n filme… nu americane, ci englezești. Neil Jones, un bun coregraf și concurent al show-ului „Strictly Come Dancing„ – o competiție în care vedetele fac echipă cu dansatori profesioniști care se întrec în stiluri de dans – avea s-o găsească pe Sienna Hollen pe această platformă.

După o mică analiză a fotografiilor încărcate pe profil, artistul, fiind încântat de ce a găsit, i-a dat câteva like-uri, iar apoi i-a scris. Răspunsul a venit la scurt timp, iar de acolo lucrurile s-au legat mai bine și mai repede decât s-ar fi așteptat până și protagoniștii.

Fosta Miss România 2012, relație amoroasă cu Neil Jones

În ciuda diferenței de vârstă dintre cei doi, el are 39, iar ea doar 24, totul pare să meargă ca pe roate. Atât ei, cât și apropiații lor afirmă că legătura lor amoroasă e cât se poate de serioasă, iar lucrurile se dezvoltă într-o manieră rapidă. S-au mutat deja împreună, în apartamentul lui din Londra, iar ori de cât ori sunt văzuți împreună, în oraș, oferă și mai multe dovezi că totul e foarte bine între ei.

Neil Jones ar fi îndrăgostit nebunește de fosta Miss România, Sienna, susține presa britanică. Iar apropiații cuplului au dezvăluit pentru presa internațională că Sienna îl descrie pe Neil ca fiind, inițial, timid, însă, pe parcurs, și-ar fi dat seama că este un tip inteligent și foarte atent cu ea.

Însă, cu toate că relația dintre cei doi pare foarte sinceră, în mediul online au apărut câteva imagini controversate, în care Neil o ține în brațe pe colega lui din emisiune, Nancy Xu, într-un hotel, după un show live pe care l-au avut.

Cine este Sienna Hollen?

Sienna a fost încoronată Miss România în anul 2012, iar în 2014 a participat la Vocea României. Sensul și l-a găsit în Londra, unde locuiește de câțiva ani. E studentă la Universitatea Greenwich, la „Film și Producție TV”, dar e și cântăreață, iar de-a lungul timpului a făcut balet și dans contemporan.

De cealaltă parte, Neil Jones a fost căsătorit, timp de 11 ani, cu Katya Jones, concurentă și ea în show-ul „Strictly Come Dancing”. Katya ar fi fost însă prinsă în timp ce se săruta cu actorul Seann Walsh, motiv pentru care, în 2019, cei doi au divorțat.

