Nunțile și botezurile sunt în plină desfășurare, astfel că vestimentațiile de ocazie sunt la mare căutare! Roxana Vașniuc cunoaște foarte bine acest aspect, dat fiind faptul că, de curând, a apelat la o firmă care comercializează rochii. Fosta prezentatoare TV a vrut să ÎMPRUMUTE, pe barter, piesa vestimentară, însă, surpriză! N-a mai înapoiat-o! S-a lăsat cu block pe rețelele de socializare, iar avocații au fost aduși în discuție. CANCAN.RO are declarații exclusive din partea ambelor părți implicate și vi le prezintă în cele ce urmează!

Teodora Andronie, cea care se ocupă de pagina de Instagram la care a apelat Roxana Vașniuc pentru a împrumuta rochia și care ne-a contactat pentru a-și spune povestea, a pus la dispoziția publicației noastre inclusiv print-screen-uri cu toate conversațiile purtate cu fosta prezentatoare TV pe parcursul „colaborării” dintre ele.

Uite acordul, nu e acordul

Din mesajele respective reiese clar faptul că Roxana a anunțat-o, pe Instagram, pe Teodora că are nevoie de piesa vestimentară pentru ziua de 29 septembrie. Rochie care, în fapt, a ajuns în posesia Roxanei înainte de data stipulată. Câteva zile mai târziu, cea care se consideră păgubită i-a scris Roxanei Vașniuc un mesaj, în care a întrebat-o dacă poate returna rochia. Fosta prezentatoare TV i-a transmis că n-a apucat să o poarte. Replica Teodorei a fost că pe data de 10 octombrie trebuie să părăsească România, însă n-a mai primit niciun răspuns din partea Roxanei, ba chiar a fost blocată. Fosta prezentatoare TV a primit mesaje inclusiv pe WhatsApp, în care era rugată să înapoieze rochia, însă nu a dat curs acestora. Mai mult, Teodora i-a spus, ca ultim mesaj, că va depune plângere la Poliție. Ceea ce s-a dedus din mesaje a povestit și Teodora, în exclusivitate, pentru publicația noastră!

„Domnișoara Roxana ne-a solicitat să îi împrumutăm o rochie, pe barter, pentru data de 29.09, am trimis rochia, dar aceasta nu a purtat-o la data respectivă. După câteva zile, am rugat-o să ne-o înapoieze, deoarece urma să plec din țară. Am primit seen din partea ei la mai multe mesaje, apoi block.

Am încercat să o sun, dar nu a răspuns, de asemenea, i-am trimis mesaje pe WhatsApp”, a declarat Teodora Andronie, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Voi vorbi chiar acum cu avocatul meu”

CANCAN.RO a contactat-o pe Roxana Vașniuc pentru a afla versiunea ei a poveștii, însă vedeta nu și-a amintit nimic despre așa ceva. Ca o mică paranteză, dacă ni se permite… nu este prima oară când fosta prezentatoare TV este implicată în astfel de întâmplări. Un exemplu puteți descoperi AICI. Dar să revenim la ceea ce ne-a declarat Roxana.

„Și eu ce să zic?! Că nu știu despre ce e vorba. Scrieți ce vreți! Nu înțeleg, nu știu despre ce este vorba, nu știu ce să zic. Eu primesc foarte multe rochii și așa… Nu știu despre ce este vorba, e hilar” , a spus Roxana Vașniuc, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Ulterior, după ce publicația noastră a pus-o la curent cu pagina de Instagram a celor care comercializează piesa vestimentară, Roxana Vașniuc a revenit cu un mesaj în care a insinuat că doamna de la care a împrumutat rochia ar încerca să-și facă reclamă, dar și că își va înștiința avocatul: „Ce fac unii pentru reclamă! Voi vorbi chiar acum cu avocatul meu”.

