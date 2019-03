Fosta soție a lui Mădalin Voicu iubește din nou după divorț. Sărutări pătimașe cu noul iubit. FOTO

Frumoasa pictoriţă Carmen Olteanu, în vârstă de 39 de ani, a fost surprinsă recent în prezenţa unui bărbat din Sibiu. Respectivul pare a reuși să o facă să zâmbească din nou pe Carmen, iar fotografiile sunt sugestive. (Prinde oferta Telekom)

În 2017, după doi ani de mariaj şi 16 ani de relaţie, Carmen Olteanu – 39 de ani – s-a despărțit de Mădălin Voicu – 65 de ani. Frumoasa brunetă şi-a asumat să fie mamă cu normă întreagă şi s-a dedicat copiilor ei, Ştefan (9 ani) şi Ion (7 ani), şi – bineînțeles – pasiunii sale pentru pictură.

Pictorita Carmen Olteanu este un artist extrem de apreciat in tara noastra, astfel ca cei care vor un tablou pictat de mana ei, trebuie sa stea la coada. Iubita lui Madalin Voicu este pasionata de pictura inca din copilarie, insa, putini sunt cei care stiu faptul ca parintii sai nu au fost de acord ca ea sa practice aceasta meserie.

“Pe la doi ani zgariam mobila cu unghiile si desenam diversi pestisori pe ea. La scoala mancam multa bataie de la mama, bine, intre ghilimele, eram certata zilnic pentru ca imi insiram acuarelele si ma certa ca nu invat la romana si matematica, ca stau toata ziua si mazgalesc. Am fost la Casa Pionierului la “Cursuri de arta, balet si bune maniere”. Eu ma duceam si ma inscriam si mama ma retragea tot timpul. Eu fugeam si ma inscriam si ea se ducea si ma retragea ca zicea ca nu invat destul la romana si la matematica”, a declarat Carmen Olteanu, in exclusivitate pentru CANCAN.ro.

Acum, Carmen Olteanu pare decisă să își refacă viața, iar zâmbetul său spune foarte multe din acest punct de vedere. Cât despre sărutul pătimaș, concluziile nu sunt greu de tras.

Carmen Olteanu: ”Am auzit că dumnealui este într-o relaţie”

Carmen Olteanu, fosta soție a lui Mădălin Voicu, a făcut declarații despre separarea de politician. Acesta s-a despărțit de Carmen Olteanu, iar acum își reface viața alături de Adriana.

„Nu îmi face deloc plăcere să dezbat viaţa mea personală, motiv pentru care am cerut ca acest proces să se desfăşoare cu uşile închise. Referitor la motiv, vă spun doar că nu sunt genul de persoană care să arate cu degetul, însă vă asigur că o femeie singură cu doi copii nu pleacă de la bine!”, a declarat fosta soție a lui Mădălin Voicu pentru click.ro.

„S-a dat o decizie, iar pensia alimentară a fost stabilită pentru un singur copil, nu pentru amândoi. În plus, nu s-au luat în calcul toate veniturile lui, ci doar cele declarate de el, însă eu nu am o problemă cu această situaţie", a adăugat ea.

”Am auzit că dumnealui este într-o relaţie şi că se cunosc de 30 de ani. Eu am doi parteneri (n.r.: râde). Am doi băieţi superbi, am cu cine să îmi împart tandreţea. Am copiii, meseria pe care mi-o iubesc enorm, restul… cum o vrea Dumnezeu! Oricum, trebuie să fie ceva care să mă convingă că merită. Ştiţi că mai e vorba şi de soartă”, a încheiat Carmen Olteanu.