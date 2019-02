Fosta soție a lui Mădălin Voicu rupe tăcerea: ”O femeie singură cu doi copii nu pleacă de la bine!”

Carmen Olteanu, fosta soție a lui Mădălin Voicu, a făcut declarații despre separarea de politician. Acesta s-a despărțit de Carmen Olteanu, iar acum își reface viața alături de Adriana.

„Nu îmi face deloc plăcere să dezbat viaţa mea personală, motiv pentru care am cerut ca acest proces să se desfăşoare cu uşile închise. Referitor la motiv, vă spun doar că nu sunt genul de persoană care să arate cu degetul, însă vă asigur că o femeie singură cu doi copii nu pleacă de la bine!”, a declarat fosta soție a lui Mădălin Voicu pentru click.ro.

„S-a dat o decizie, iar pensia alimentară a fost stabilită pentru un singur copil, nu pentru amândoi. În plus, nu s-au luat în calcul toate veniturile lui, ci doar cele declarate de el, însă eu nu am o problemă cu această situaţie”, a adăugat ea.

„Am auzit că dumnealui este într-o relaţie şi că se cunosc de 30 de ani. Eu am doi parteneri (n.r.: râde). Am doi băieţi superbi, am cu cine să îmi împart tandreţea. Am copiii, meseria pe care mi-o iubesc enorm, restul… cum o vrea Dumnezeu! Oricum, trebuie să fie ceva care să mă convingă că merită. Ştiţi că mai e vorba şi de soartă”, a încheiat Carmen Olteanu.