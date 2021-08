Fosta vedetă de la PRO Tv a intra în afaceri! Clienții săi sunt personaje mondene celebre. Cu ce se ocupă acum regele farselor

Fosta vedetă de la PRO TV s-a reprofilat după ce a ieșit din lumina reflectoarelor. Regele farselor s-a retras de pe micile ecrane de câțiva ani, iar între timp a devenit antreprenor. Gabi Jugaru și-a deschis o firmă de servicii profesionale de întreținere a mașinii și se declară mulțumit de afacerea pe care o are.

Gabi Jugaru s-a lăsat de farse și a intrat în lumea afacerilor. De trei ani de zile își conduce propriul business, în care a investi câteva zeci de mii de euro. Se pare că afacerea acestuia este destul de profitabilă, iar serviciile oferite sunt la mare căutare.

Afacerea pare să meargă bine, iar clienții sunt personaje celebre din lumea mondenă. Gabi Jugaru este profesionist, iar cei care au apelat la serviciile lui au numai cuvinte de laudă. Printre cei care și-au lăsat mașina pe mâinile acestuia se numără Natalia Mateuț, Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Gheorghe Turda.

„Mi-am deschis de trei ani o firmă care oferă servicii profesionale de întreținere a mașinii și sunt mulțumit. E cam greu ca vedetă, nu dau scandal la public, divorțuri și așa mai departe, ce am văzut că se vinde în ziua de astăzi.

Cu business-ul pe care mi l-am deschis fac mașini de expoziție, de exemplu pun folie de protecție pentru autoturisme care durează zece ani precum și aranjarea tapițeriei dar și polisharea farurilor și nu numai. Am investit în afacerea aceasta în jur de 20.000 de euro, fără spațiu. Este o afacere care a crescut singură.”, a declarat Gabi Jugaru, pentru impact.ro, în urmă cu ceva timp.

Gabi Jugaru se întoarce în televiziune?

Gabi Jugaru a mai mărturisit că în toată această perioadă a simțit lipsa camerelor de filmat. Deși a mai fost de-a lungul timpului în discuții cu diverse televiziuni, nimic nu s-a concretizat. Acesta și-ar dori să se întoarcă în lumina reflectoarelor și așteaptă să vadă ce îi rezervă viitorul.

„Nu am renunțat de tot la televiziune, în aceștia trei ani, de când am afacerea deschisă, au mai existat tot felul de discuții cu diverse televiziuni, mai mici, însă nu am fost de nicio propunere. Așa puteam să fac ca și ghiocelul să apar dar nu am vrut, am refuzat din start acest lucru. Dar, da, mi-e dor de televiziune.”, a mai spus Gabi Jugaru.