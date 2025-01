Fosta vedetă Kanal D a făcut marele anunț, după ce a recunoscut că iubește: „Sunt pregătită să fiu soție”

Bianca Comănici, fosta vedetă Kanal D și actuala moderatoare a emisiunii „Culisele Iubirii”, pare să înceapă anul 2025 cu o schimbare majoră în viața personală. După o perioadă în care și-a dedicat timpul proiectelor profesionale, bruneta a recunoscut că și-a găsit dragostea și trăiește momente cu totul speciale. Cine este cel care a cucerit-o?

Recent, Bianca Comănici a dezvăluit că în viața ei a apărut un bărbat misterios, care i-a adus o stare de liniște și emoții pe care nu le mai experimentase până acum. Deși discretă cu detaliile despre relația sa, Bianca a povestit despre modul inedit în care s-au cunoscut și despre ceea ce simte în prezent.

(CITEȘTE ȘI: BIANCA COMĂNICI NU SE LASĂ! ÎI FACE AVANSURI LUI MARIO FRESH ȘI O DISTRUGE PE ALEXIA ERAM)

Bianca Comănici a recunoscut că este într-o etapă de cunoaștere cu un bărbat care nu are legături cu lumea showbizului, iar acest lucru a făcut-o să redescopere o latură a sa pe care o credea pierdută. Deși sentimentele pe care le simte sunt puternice, aceasta preferă să păstreze momentan detaliile picante doare pentru ea.

Însă, tânăra a mărturisit că mama ei este la curent cu toate detaliile despre noul bărbat din viața sa și îi oferă susținere necondiționată. Aceasta este singura persoană care cunoaște detaliile noii relații.

Ceea ce a impresionat-o cel mai mult la noua ei cucerire nu este aspectul fizic, ci sufletul. Mai mult, se pare că bărbatul misterios chiar a făcutu-o pe Bianca să se gândească să facă pasul cel mare. Aceasta a mărturisit că se simte pregătită să pășească într-o nouă etapă a vieții ei.

„Momentan sunt în cunoaștere cu cineva. Este ceva ce nu am mai experimentat până la vârsta asta, e ceva foarte neobișnuit pentru mine. Este o persoană care nu mă cunoaște absolut deloc din showbiz și modul în care ne-am cunoscut a fost foarte spontan pentru mine, dar mi-a adus aminte de mine de altădată care aveam curaj.

De fiecare dată când am avut curaj, am avut succes. Mama știe despre cine e vorba, mama e ca prietena mea. Nu aș vrea să spun cum ne-am cunoscut, pentru că voi fi judecată pentru asta. Nu mă interesează aspectul fizic, mă interesează ce are în suflet. Sunt pregătită să fiu soție.”, a declarat Bianca Comănici, potrivit WOWbiz.ro.