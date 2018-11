Fostul iubit al lui Kim Kardashian, dezvăluiri intime din dormitor! Sexul dura și 12 ore, cu pauze pentru a-și retușa machiajul

Rapperul Ray J s-a iubit cu Kim Kardashian timp de doi ani, în perioada 2005-2007, apărând și filmări cu cei doi din timpul actului sexual. Artistul a făcut dezvăluiri intime despre fosta lui iubită, spunând că Bruneta avea un portbagaj plin de jucării sexuale, iar partidele lor de sex durau și 12 ore la rând. Kim făcea adesea pauze pentru a-și retușa machiajul, deoarece nu suporta transpirația, fiind atentă chiar și cum pică lumina pe corpul ei în timpul sexului.

Ray J mai mărturisește că vedeta mai avea o obsesie, cheltuind până la 100 000 de dolari anual doar pe chiloți tanga și fiind atât de pasionată de brandul Louis Vuitton, că până și cointainerele de gunoi din curtea sa aveau celebrul logo. Cântărețul le-ar fi povestit prietenilir că dacă se întâmpla cumva ca mama brunetei, Kriss Jenner, să o sune în timp ce făcea sex, aceasta răspundea de fiecare dată.

Kim a reacționat în urma acestor afirmații și a comentat pe Twitter: “Este un mincinos pathologic”, făcând referire la Ray J.

Kim Kardashian , fiecare postare făcută pe Instagram valorează o mică avere Presa de peste Ocean scrie că starleta câștigă pentru o singură postare promoțională pe Instagram 500.000 de dolari, adică cu 100.000 de dolari mai mult decât salariul anual al președintelui american Donald Trump. Suma nu e chiar atât de exorbitantă precum pare, dacă ținem cont că starleta e urmărită pe Instagram de peste 114 milioane de fani, prin urmare fiecare dintre aceste postări plătite își atinge scopul mult mai eficient decât și l-ar atinge dacă respectivele branduri ar alege să se promoveze altfel. Citește și: A cheltuit o avere ca să arate precum Kim Kardashian, dar a dat rateu! Bustul i-a distrus viața!

Kim Kardashian, mamă a trei copii

Kim Kardashian a devenit cunoscută după ce familia ei a participat în reality show-ul „Keeping Up With The Kardashians”. Are o relaţie cu raperul Kanye West din anul 2012 şi au împreună trei copii: North West (n.: 15 iunie 2013), Saint West (n.: 5 decembrie 2015), Chicago West (n.: 15 ianuarie 2018). Cel din urmă moștenitor al cuplului a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat.