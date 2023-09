Fostul soț al Oanei Matache e istorie și pentru Sore. Cântăreața a dezvăluit că este pregătită pentru o nouă relație

După ce lanțul de iubire s-a rupt între Răzvan Miheț și Oana Matache, bărbatul ar fi încercat să își găsească alinare în brațele artistei Sore. Și de data aceasta, însă, a avut parte de un eșec în dragoste, căci cei doi s-au despărțit după doar o lună de relație. Cântăreața a mărturisit în cadrul unui podcast faptul că este pregătită să meargă mai departe și să își găsească „jumătatea”! Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

După ce Oana Matache și Răzvan Miheț s-au separat, bărbatul ar fi avut în gând să își găsească alinare în brațele artistei Sore. Relația, însă, nu a durat mai mult de o lună. Au ales să nu își expună detalii din viața personală, însă au putut fi văzuți împreună la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, detaliile. Acestea pot fi acesate la acest link. După ce idila s-a spulberat, cântăreața a dezvăluit, în cadrul unui podcast, că este pregătită să meargă mai departe și să își găsească „jumătatea”.

A pus piciorul în prag! Sore, în căutarea „jumătății”

Sore a mărturisit, în podcastul moderat de Jorge, că a devenit mai conștientă de totul din jurul ei. De altfel, a intrat într-un proces de autocunoaștere.

„Am devenit mult mai conștientă de absolut tot ce mă înconjoară. Mi-am dedicat mult timp și răbdare în a mă cunoaște, a vedea cum am fost înainte de a intra în relația în care am fost. Aveam 23 de ani și cum m-au transformat relația, rolul de mamă, cum mi s-a dezvoltat cariera din punctul A în punctul B. Am avut un soi de paralelă între mine cea de atunci și cea de acum, revenind la singurătate, ca să spun așa. Sunt foarte mândră de evoluția mea. Dar m-am apropiat mai mult de ceea ce îmi doresc, de ceea ce îmi e teamă, m-am apropiat de frici, să înțeleg de unde vin”, a povestit Sore, în podcastul „Vorba lu’ Jorge”.

Despre despărțirea de tatăl fiicei sale nu a dorit să ofere foarte multe detalii, însă a mărturisit că „o separare foarte frumoasă, în sensul că a fost în termeni ok”.

„A fost o separare foarte ok, pentru că am reușit să comunicăm foarte bine amândoi în momentul ăla și de atunci încoace suntem foarte echilibrați în creșterea lui Erin. Este realmente un tată extraordinar”, a spus ea.

Artista este pregătită să meargă mai departe

De altfel, tot în cadrul podcastului, Sore a mărturisit că este pregătită să aibă o nouă relație. Susține că nu mai este la vârsta la care să „experimenteze”.

„Da, eu sunt pregătită, dar din păcate pentru multe persoane știu foarte bine ce vreau. E nasol când știi ce vrei pentru că, dintr-o listă foarte mare de posibilități, lista se îngustează. Nu mai sunt la vârsta la care pot să experimentez. Este adevărat, eu am pierdut experimentatul. Am avut niște 10 ani în care alți oameni își alocă timpul ăsta strict pentru a experimenta. Știind foarte bine ce vreau, îmi este și ușor să departajez de repede”, a declarat Sore.