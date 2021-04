FOTO. Caz incredibil la Botoșani. Tumoare de 24 de kilograme, extirpată din abdomenul unei femei infectată cu COVID-19

O tumoare chistică ovariană care cântărea 24,38 kilograme a fost extirpată din abdomenul unei femei din Botoşani care era infectată cu COVID-19. Medicul chirurg Iulian Preda a explicat cum a fost posibilă intervenția.

Iulian Preda, medic chirurg la Spitalul Judeţean de Urgenţă “Mavromati”, a precizat că femeia, mamă a opt copii, a venit la unitatea medicală cu o obezitate malignă. După o ecografie și o radioscopie toracică, aceasta a fost diagnosticată cu o tumoare.

“Am aşteptat şansa să o putem opera, să o putem băga în sala de operaţie, iar după operaţie doamna să beneficieze de un loc în Secţia ATI la COVID pozitiv. Cu alte cuvinte, am aşteptat să decedeze un pacient din ATI ca să o pot opera, după terminarea operaţiei pacienta trebuind să fie internată în Secţia ATI cu COVID. Pacienta se sufoca din două motive: unul era COVID-ul şi unul era tumora din cavitatea abdominală”, a declarat dr. Iulian Preda, potrivit botosaneanul.ro.

Tumoare de 24 de kilograme, extirpată din abdomenul unei femei din Botoșani. Cum se simte pacienta

În continuare, medicul de la Spitalul Judeţean de Urgenţă “Mavromati” a precizat că aceasta este cea mai mare tumoare pe care a extirpat-o de-a lungul carierei.

“Este cea mai mare tumoră pe care am operat-o eu la mâna întâi. Am mai avut una de vreo 20 de kilograme, dar nu am putut proba, că nu am avut cântar, şi încă una acum câţiva ani de vreo 17 kilograme. Doamna incriminează boala de patru luni de zile. Eu zic că are o dezvoltare de câţiva ani, dar doamna spune că se simte bolnavă de patru luni”, a mai spus dr. Iulian Preda.

Medicul a mai anunțat că starea pacientei este, în prezent, bună. În cursul zilei de luni, femeia va fi externată de pe secția ATI destinată pacienților infectați cu COVID-19 și mutată în altă aripă a spitalului.