Oana Roman și-a sărbătorit ziua de naștere departe de țară, în Egipt, alături de prietena ei Vica Blochina, dar și de copiii lor, Isabela și Edan. Moment în care a avut parte de o mare surpriză, venită de la mama ei, Mioara. Aceasta i-a trimis o fotografie emoționantă din azilul unde este internată pentru o lună.

În fotografie, Mioara Roman apare cu un buchet de flori în mână, special pentru fiica ei care împlinise 45 de ani. Internată într-un centru pentru vârstnici, pentru a fi supusă mai multor terapii de recuperare, Mioara Roman a vrut neapărat ca fiica ei să simtă că se gândește la ea și a complotat cu conducerea clinicii, pentru a-i face marea surpriză Oanei. “Probabil cea mai frumoasă imagine de azi! Mama trimițându-mi flori printr-o poză superbă. Te iubesc, mama!”, a fost mesajul Oanei, după ce a primit cadoul special de la mama ei. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, DE RÂSUL INTERNETULUI DUPĂ UN GEST RUȘINOS „AȘA SCRIE ÎN CODUL BUNELOR MANIERE?”)

Fotografia emoționantă, din azil, pe care Mioara Roman i-a trimis-o Oanei, de ziua ei: ”Te iubesc, mama!”

Catinca Roman avea să povestească, în platoul unei televiziuni, ce se întâmplă cu Mioara Roman. „Mama are un început de Parkinson și, fiind și pandemie, a stat foarte mult în casă și a ajuns să nu își mai poată mișca mâna dreaptă. Atunci am discutat și cu ea și cu Oana și am decis să meargă în acest centru să o pună în formă. La azil face hidroterapie, kinetoterapie, i-au făcut analizele, să vedem unde suntem și ce e de făcut mai departe, astfel încât calitatea vieții ei să rămână cât mai bună, cât mai mult timp”, a spus Catinca la Exclusiv VIP. (NU RATA: OANA ROMAN ȘI-A SERBAT ZIUA DE NAȘTERE! ȚINUTA ALEASĂ I-A UIMIT PE INTERNAUȚI)

Complexul în care se află mama Oanei Roman este dezvoltat pe o suprafață de 35.000 de metri pătrați și îmbină un centru integrat de oncologie și recuperare cu un centru de îngrijire vârstnici cu peste 130 de paturi. Pe lângă serviciile medicale de calitate, Mioara Roman are la dispoziție mai multe spații în care să-și petreacă timpul, de la centrul de recuperare si wellnes până la restaurant, cafenea sau magazine.

Sursa foro: Instagram