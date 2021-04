Oana Roman, de râsul internetului după un gest rușinos „Așa scrie în codul bunelor maniere?”

Oana Roman, gest rușinos pe internet. Oamenii au blamat-o pentru că nu ar avea maniere în comportamentul său. Fiica lui Petre Roman și-a lins degetele de cremă, în timp ce servea invitații cu tort la ziua de naștere a Izabelei.

Pe grupul de Facebook Pamflet Media Influencer, Oana Roman a ajuns, din nou, să fie în amuzamentul tuturor internauților după ce a fost surprinsă, într-o filmare, lingându-și degetele de ciocolată, apoi servind felii de tort celor prezenți la ziua de naștere a fiicei sale. Oamenii au considerat-o complet needucată pentru acest gest.

„Asa scrie, Peppo, in codul bunelor maiere, ca trebuie să-ți lingi degetele la masă, de față cu invitatii…ce s a intamplat? Nu mai aveai rabdare sa-ti tai si tu o felie? Cu teoria stai bine, cu practica mai greu….”, a scris femeia care a făcut postarea pe internet.

O altă doamnă a comentat: „La Capatos făcea pe deșteapta si ne învăța pe noi cum să mancam,sa nu ții coatele pe masa, sa nu vorbești cu gura plină ,dar de lins pe degete putem….esti varză, oiță bârsană!”

VEZI ȘI: Motivul pentru care Oana Roman s-a reîntâlnit cu tatăl ei, după luni bune în care nu și-au vorbit: ”Am profitat”

„În mijlocul unei pandemii nu te lingi pe degete”

„În mijlocul unei pandemii ar fi mai bine sa nu te lingi pe degete și apoi sa dai farfuriile celorlalți, așa, ca regula de baza intr-o societate. Chestia e ca ea a mâncat cu regi la masa și a primit o educație la care noi nici nu visam in viața noastră ( spus de ea). Păcat ca e foarte țărancă inside ( fără maniere, cu clasa te naști nu ai cum sa o cumperi). Poate nu ai citit cât e de răutăcioasă când cineva ii comentează in mod drăguț (nu o jignește). Eu am plecat din țara de aproape 20 de ani știam de ea din revistele de scandal înainte sa plec și aud de ea după 20 de ani tot pentru scandaluri și gossip. Și apropos, ea vrea sa fie personaj public, deci știi la ce sa te aștepți ( in rău sau in bine) dar ar trebui Sa nu bage copilul pe Social network, trebuie să-l protejeze ea in primul rând de haters. Nu sunt de acord cu cine o jignește din punct de vedere fizic pentru ca nu e aia problema ei. Îmi pare rău de copila ei, care e mereu pusă deoparte in timp ce mami face stories.”, a comentat o altă femeie.

În vizorul internauților a intrat și fiica Oanei, Izabela.

„Ar trebui sa o ducă la doctor pt ca este prea plinuță pentru vârsta ei. Și din ce văd uneori copilul ei mănâncă nesănătos ( pizza, tort, Fast Food) deci nu cred ca e o condiție patologică, e alimentația greșita și vina este doar a mamei ei, care si-ar permite sa o ducă la un medic și la un nutriționist pediatric.”, a mai spus cineva.

CITEȘTE ȘI: Acuzată că mănâncă 3 felii de pizza odată, Oana Roman a luat atitudine. Cum arată masa de prânz a vedetei