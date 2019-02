Fotografie de colecție. Cum arata Carmen Harra în urmă cu 30 de ani

Carmen Harra este o celebră clarvăzătoare, cunoscută în toată România, dar și peste hotare. Puțin știu, însă, cum arăta vedeta în urmă cu trei decenii.

Pentru a-și mulțumi fanii, Carmen Harra a făcut publice o serie de fotografii cu ea realizate în urmă cu 30 de ani. Așa cum se poate observa, vedeta nu s-a schimbat prea mult, lucru pentru care merită lăudată.

„Eram la o lansare de disc, era şi Alexandra, care avea 3-4 anişori. Am făcut 30 years challenge. Sunt 30 de ani de atunci. Am şi acum discul de atunci. Discul este în engleză şi am aceste amintiri extraordinare„, a spus Carmen Harra la un post de televiziune.