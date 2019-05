Ioana Frainiuc din Brăila, apel disperat: ”Îmi caut părinții biologici”

O tânără din Brăila, Ioana Frainiuc, își caută cu disperare familia biologică. Povestea ei de viață este impresionantă, iar speranța fetei este că părinții biologici vor reuși să citească postarea ei și vor face toate demersurile pentru a o contacta.

S-a născut la Brăila, dar a fost transferată într-un centru de plasament imediat după naștere. Nu sunt cunoscute circumstanțele care au dus la un asemenea demers, însă Ioana spune că a rămas în centrul de plasament din Vidin până la vârsta de 18 ani. A încercat să își găsească părinții biologici, însă nu a reușit. Cunoaște numele mamei care i-a dat viață – Margareta Frainiuc – și știe că aceasta este din Lacul Sărac Vechi, județul Brăla.

Ioana scrie că acum are propria familie, în Spania, țară unde a început o nouă viață. Însă sufletul îi cere să își descopere părinții biologici, motiv pentru care a postat un mesaj emoționat pe pagina de socializare ”Copiii niciodată uitați ai României”.

”Un salut călduros la toți!

Mă numesc FRAINIUC IOANA, născută la data de 6 august 1990, în BRĂILA și până în ziua de azi nu am reușit să îmi găsesc familia biologică. După ce m-am născut, am fost transferată în Centrul de plasament nr. 6 din VIDIN unde am locuit până la vârsta de 18 ani. După împlinirea acestei vârste am încercat să îmi găsesc părinții, dar fără succesc. Numele mamei biologice este FRAINIUC MARGARETA, iar numele tatălui nu îl cunosc. Mama este din LACUL SĂRAC VECHI din judeţul Brăila. Acum sunt în Spania unde mi-am creat o viață mai bună și propria familie. Trecutul nu a fost ușor pentru mine dar acum mă simt împlinită. Mi-ar place enorm de mult să îmi găsesc părinții și să știu dacă mai am frați și surori. Cunoașterea poveștii familiei mele biologice ar fi un vis frumos! Vă mulțumesc foarte mult pentru orice mic ajutor în care sper cu toată inima! Rog foarte mult DISTRIBUIREA anunțului meu!!”, a scris Ioana Frainiuc în mediul virtual.