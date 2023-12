Andrei Bendeac, directorul de social media de la Dinamo, a ajuns la capătul răbdării, după ce roș-albii au ajuns la 13 partide la rând fără victorie și ocupă locul 15, penultimul, în SuperLiga.

Revenită în elita fotbalului românesc la începutul sezonului, Dinamo nu se regăsește. În 19 etape, „câinii” au adunat doar zece puncte, ultima lor victorie datând din 19 august, cu FC Voluntari (3-2), în deplasare.

În acest context, Andrei, fratele actorului Mihai Bendeac, a răbufnit și le-a cerut scuze suporterilor pentru situația în care se află Dinamo. Directorul de social media al clubului a anunțat că nu mai are niciun motiv de satisfacție când realizează în ce stadiu a ajuns echipa favorită.

(NU RATA: MAMOUTOU N’DIAYE, FOSTUL INTERNAȚIONAL DE LA DINAMO, ÎNSURAT CU O CANDIDATĂ LA MISS BELGIA, A DISPĂRUT ȘI… SCANDAL URIAȘ CU AMANTA STEWARDESĂ!)

„Nu mai am de ce să zâmbesc. Nu mai există motive pentru care să zâmbim. Este rușinos ce se întâmplă și îmi asum cuvintele astea. Nu mai aștept alte reacții din club, nu mă mai interesează titulatura și gradul pe care-l avem.

A trecut suficient timp de la meci și voi fi eu primul care iese în fața suporterilor și, chiar dacă nu am o legătură așa mare cu partea sportivă, am să le cer scuze. Și eu, la rândul meu, sunt suporter și consider că este o rușine ceea ce se întâmplă! O rușine!

Nu este deloc demn de ceea ce cred eu că înseamnă Dinamo București! Vreau să le spun suporterilor, mai ales băieților din brigăzi care și-au refulat frustrările la ultimul meci, faptul că sunt în asentimentul lor.

Sunt la fel de frustrat, mi-am purtat inima pe tavă de fiecare dată când a fost vorba despre clubul ăsta”, a spus Bendeac într-o intervenție la ediția de astăzi a Matinalului Radio Dinamo 1948.

Andrei, fratele lui Mihai Bendeac: „Situație nedemnă de Dinamo”

Totodată, Andrei Bendeac este dezamăgit de faptul că suporterii lui Dinamo sunt, în clipa de față, dezbinați și își susțin echipa din trei colțuri ale stadionului. Comunicarea, în aceste momente, este, în opinia lui, foarte importantă.

„Pentru mine nu mai contează că sunt în club, nu îmi mai mușc limba, nu mă mai prefac că totul e numai lapte și miere. Este clar că e o panică generală în club, nu poate nimeni să-mi spună că totul e bine, să am răbdare…

Sunt prea multe lucruri similare cu sezonul în care am retrogradat. Trebuie să o scoatem la capăt, pentru că în ritmul ăsta ne vom rupe și mai mult!

Vedeam și la meci 3 grupuri de băieți strânse separat… este o situație dacă nu rușinoasă, măcar nedemnă de Dinamo. Doar cu dialog și resurse putem să o scoatem la capăt. Important este să nu avem războaie, ci să se creeze o presiune productivă”, a completat fratele lui Mihai Bendeac.