Fuego, show total cu folclor la Sala Palatului

Paul Surugiu Fuego, artistul total care face o mulțime de lucruri, a surprins din nou la finalul săptămânii trecute, pe 10 martie 2024, atunci când a avut un nou concert spectaculos la Sala Palatului din București. Acesta a realizat un maraton folcloric excepțional, de patru ore neîntrerupte, alături de celebra orchestră a Fraților Advahov din Chișinău. Este vorba despre un concert cu folclor autentic, în care Fuego s-a plimbat prin nouă zone ale României, cântând melodii autentice, schimbând nouă costume populare. Sala a fost arhiplină, oamenii vibrând la fiecare tablou oferit de artist. S-a cântat, s-a dansat, s-a lăcrimat, au fost emoții puternice, iar show-ul ”Drag de România noastră!” a dovedit tuturor că Paul Surugiu este artistul care poate face orice, transformându-se cu ușurință într-un interpret de folclor neaoș, cu graiul fiecărei zone, cu stilul interpretativ reprezentativ.

Concertul a fost prezentat de Iuliana Tudor. Totodată, Fuego a dovedit că este și un artist altruist, un promotor al talentelor reale, pentru că invitații lui, pentru fiecare zonă, au fost reprezentanții generației tinere a folclorului românesc, toți unul și unul, plini de talent, vervă, cu melodii aparte, care au ridicat și ei sala în picioare, alături de cel care îi susține și îi încurajează mereu, în cadrul emisiunii sale de la TVR 2 – ”Drag de România mea!”. A mers prin mai multe zone, în Maramureș cu Oana Tomoiagă și Paul Ananie, în Bucovina cu Andreea Haisan și Alexandru Brădățan, în Ardeal cu Alexandra Chira și Tudor Furdui Iancu, în Oltenia cu Maria Beatrice Băndoiu și Zorina Bălan, în Muntenia cu Gabriel Dumitru, în Mehedinți cu Olguța Berbec, RemusNovac și Marian Medregoniu, în Banat cu Ciprian Pop și Florin Boita, în Moldova cu Fetele din Botoșani și Mihaela Gurău și desigur, în Basarabia, cu Gabriel Nebunu, care a făcut mare show și-n culise.

De asemenea, invitata de onoare, care a celebrat 50 de ani de carieră alături de Paul, a fost nimeni alta decât Nicoleta Voica. Ea a făcut spectacol, a uimit cu verva sa și cu duetele realizate cu Fuego, care a fost un banățean autentic. Toate momentele au fost acompaniate de dansatorii Ansamblului ”Brâulețul” din Constanța, coregraf Ștefan Coman. Nu mică le-a fost surprinderea tuturor când în deschiderea concertului, alături de Fuego, a apărut micul talent Rareș Prisăcariu, cel care a debutat prima oară, înainte de ”Românii au talent”, în emisiunea lui Paul. Rareș a recitat un poem patriotic, alături de Fuego, iar sala a fost uimită, aplaudând îndelung. Așadar, un show de zile mari, cum doar Fuego poate face, show care se va vedea la TVR 2, în prima zi de Paște, la prânz, integral. De asemenea, tot la TVR 2, pe 24 martie, de la ora 15.00, timp de trei ore, puteți vedea concertul aniversar de 30 de ani de activitate artistică a lui Fuego, de la Sala Palatului din noiembrie anul trecut!

”Nu voi uita curând ziua de 10 martie, atunci când am ținut cu ardoare să realizez partea a doua a conceptului ”Drag de România noastră!”, în care eu mă prezint în fața publicului în costume populare, interpretând folclor autentic, alături de virtuoșii instrumentiști din Orchestra Fraților Advahov. Cele patru ore de show diversificat au fost copleșitoare și am dat tot ce-am avut mai bun încercând să arăt că prețuiesc comorile muzicale ale acestui neam, memoria marilor artiști, precum și bijuteriile celor pe care încă îi avem între noi. M-am plimbat prin nouă zone folclorice ale României, încheind cu Basarabia, ca un arc peste neam. Eu nu sunt cântăreț de folclor, sunt un artist pop căruia îi place acest gen și care vrea să-l promoveze la justa valoare. Nu știu dacă m-am descurcat peste tot, dar cred că am făcut față cu brio.

E o enormă responsabilitate să știi că 4000 de oameni au venit să vadă ce le-ai pregătit! Mai apoi, am avut alături de mine cea mai bună echipă de artiști din câți există, reprezentanți ai tinerii generații a folclorului românesc. Toți m-au susținut și eu sunt tare onorat că au cântat alături de mine! Sunt frumoși, talentați, deștepți, au inteligență artistică, sunt profesioniști, muncitori, atenți la detalii, implicați și dornici de noutate și de frumos. Le mulțumesc așadar invitaților mei, eroii mei, toți unul și unul.

Și dincolo de toate, seara a fost ca un omagiu adus tatălui meu, care a plecat dintre noi acum 14 ani, într-o zi de 10 martie! Concertul se va vedea la televizor, integral, în prima zi de Paști, pe 5 mai, la TVR 2!”, mărturisește Fuego emoționat.