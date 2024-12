Fuego, surpriză COLOSALĂ pentru fanii lui, de Revelion 2025! Mai e puțin până la ea

Nu se putea să treceți în noul an fără Fuego și surprizele sale, multe la număr! După un an plin, cu multe proiecte, concerte de succes, trei la Sala Palatului și trei la Chișinău, două turnee, două sezoane „Drag de România mea!”, Paul Surugiu și echipa au pregătit și un program de Revelion pe cinste! Nu vor neapărat să dea lovitura, dar sunt fericiți ca au putut realiza un program curat, calitativ, decent!

Veți avea parte la TVR 2, de la ora 22.00, de aproape șase ore de petrecere, un maraton muzical românesc, un FUEGOVELION ALTFEL, cu muzica românilor de ieri până azi, trecând prin toate generațiile, de la cea de cândva, la șlagăre pe care le veți fredona în fața micului ecran, aduse de cei care le-au lansat sau reinterpretate!

Vor fi și duete și momente special create, dar și câteva clipe de folclor autentic, de la noi și de peste Prut, pentru ca vor fi și mari vedete din Republica Moldova! Astfel, invitații lui Fuego sunt Corina Chiriac, Anișoara Puică, Mirabela Dauer, ASIA, Alin Oprea, Gheorghe Gheorghiu, Ion Paladi, Minodora, Oana Sârbu, Gabriel Nebunu, Marina Florea, Mirel Manea, Cristina Spătar, Corina Țepeș și Costi Burlacu, Paul Ananie, Oana Tomoiagă, PRESTIGE Orchestra, Gabriel Dumitru, Alexandru Brădățan, Andreea Haisan, Doredos, Raoul, Trupa NOROC, Denis Ștefănescu, Trupa Supermarket, Simona Florescu, Ioana Dichiseanu, Marius Bălan! Totul va fi cu veselie, cu efecte special, cu un chef bucătar și barman, cu public și cu multă voie bună!

E un program care reprezintă o alternativă, o reverență făcută în fața creației românești! Un moment de zile mari va fi acela alături de maestrul Horia Moculescu și refrenele sale nemuritoare, dar și glumele lui Gabriel Nebunu, din Basarabia!

Pe 1 și 2 ianuarie, de la ora 14.30, la TVR 2, puteți revedea acestprogram cu totul special!

„Vom avea un FUEGOVELION atipic! Va fi cel mai lung program deRevelion realizat de mine și de echipa mea, în toți acești ani! Am adunat nume variate, oameni dragi, vom petrece, vom trece prin diferite etape și cred eu ca avem ceva pentru fiecare membru al unei familii, de la muzica anilor 70-80, la hituri din anii 90, până la cele din anii 2000 și cele actuale! Am și eu surprize muzicale și mai multe duete interesante cu parte din invitații mei, precum și multe șlagăre de peste Prut, pe care sigur le cunoașteți! Nu veți regreta, sunt sigur de asta, pentru ca suna bine, arată bine și are un vibe autentic!”, susține gazda Paul Surugiu, adică artistul Fuego.