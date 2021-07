Fulgy a izbucnit în lacrimi la TV, după apariția Ramonei de la Clejani la Antena 1 „Tremur de nervi”

Fulgy a avut o cădere nervoasă, în direct, într-o intervenție telefonică la Antena 1. Tânărul a văzut negru în fața ochilor după ce Ramona de la Clejani, sora lui viregă, a apărut public să vorbească despre el.

Ramona a ales să intervină public pentru că se teme pentru viața fetițelor ei. Aceasta a arătat câteva mesaje de amenințare primite de la Fulgy de curând.

„Eu niciodata nu am vrut sa ma implic si am stat departe de această problemă a lor. Tocmai recent am fost contactată. Sichiar vreau sa zic aici sa nu ma mai contacteze. Chiar băiatul tatălui meu m-a contactat. Nu vreau să le pronunț nici numele. Eu am evoluat datorită talentului meu.

L-a deranjat probabil că eu îi stric imaginea. Dar nu sunt eu de vină. Nici eu nu vreau să apărem unul lângă celălalt. Eu aș vrea ca familia lui să ia măsuri de precauție. Am fost contactată de el: >”

Fulgy nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Fulgy a avut parte de o criză nervoasă atunci când a intrat în direct prin telefon.

”Să mă asculte și Ramona individa asta, vreau să fie foarte atentă la ce spun în următoare secunde. Sunt pe stradă și deja tremur de nervi pentru că îmi afectați imaginea, în al doilea rând dacă cineva în România mai îndrăznește să se lege de familia mea, jur că ameninț cum am amenințat-o pe ea de la criminal, șmecher… Situația stă în felul următor, eu am niște probleme în momentul de față, nu am nevoie să tremur în loc să fiu fericit. Ascultați-mă ce vă spun, toată România, am lacrimi în ochi, vă rog să mă ascultați”, a spus Fulgy la într-o emisiune Tv.

”Eu promit să nu se mai repete să mai intre cineva peste dvs. în tablou, această individă dacă recunoasște că s-a folosit de imaginea tatălui meu, să recunoască și îi cumpăr eu casă la copiii ei, mă jur că mă țin de cuvânt, vă rog frumos nu-mi mai afectați situația părinților mei, le-am distrus ani din viață, nu vreau să mai fie nefericiți”, a mai spus el în direct.