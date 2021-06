Fulgy, despre Alex Velea și Antonia, după scandalul drogurilor: ”Merg la pușcărie pentru Alex Velea și Antonia!”

Fulgy, fiul Clejanilor, a fost prins la volan sub influența substanțelor înterzise și avea să spună, atunci, că venea de la studioul lui Alex Velea. Imediat, artistul a ieșit cu o primă declarație. Fulgy s-a simțit vinovat și face, din nou, o precizare.

Fiul Clejanilor a scris pe Instagram ce simte pentru Alex Velea și Antonia, dar și de ce e în stare pentru cei doi. ”Vă rog frumos presa, sunt în stare să merg și la pușcărie pentru acești oameni minunați, Alex și Antonia. Au o familie frumoasă și cei mai simpatici copilași. Nu el stricati imaginea din cauza mea, vă rog frumos. Faceți-mă pe mine de râs, nu pe ei, pentru că ei sunt exemplul României de ”așa da””, a spus Fulggy, pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: FULGY A DEZVĂLUIT MOTIVUL CARE L-A FĂCUT SĂ SE APUCE DE DROGURI: „AM FOST ÎNTR-O RELAȚIE TOXICĂ, ESTE O FATĂ…”)

Ce spusese Fulgy despre Alex Velea

Alex Velea făcea o postare pe pagină lui de Facebook, la scurt timp după declarațiile lui Fulgy. “Mâine, la 12:00 -> “Ba, de ce eşti mincinos?”, a scris iubitul Antoniei. Posibil cu trimitere la Fulgy. (VEZI ȘI FULGY, DECLARAȚII NEAȘTEPTATE DESPRE MOARTEA LUI RĂZVAN CIOBANU: „DIN CAUZA A CEEA CE A SIMŢIT ÎN MOMENTUL ĂLA, S-A OMORÂT”)

Imediat cum a fost depistat de organele de poliție că se afla la volanul mașinii sub influența substanțelor interzise, Fulgy a fost dus la INML să i se facă și mai multe teste. Acolo, băiatul Vioricăi de la Clejani nu s-a putut stăpâni și le-a vorbit jurnaliștilor care-l așteptau pe un ton nepotrivit, dar, cu toate acestea, a povestit de unde venea, dar și care e părerea lui despre droguri. “În legătură cu ieri, nu pot să zic decât că trăiesc într-o ţară coruptă şi doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seară pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am ajuns acolo la studio cu motivul de a face o piesă pentru căţelul meu. Am făcut un grătar cu toţi băieţii de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt nişte băieţi deosebiţi.

De obicei în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează iarba, pentru că iarba este un drog psihoactiv, care îţi măreşte secreţia de dopamină, ceea ce înseamnă plăcere, şi serotonină, ceea ce înseamnă fericire. Automat atunci când te simţi bine şi eşti fericit, e un plus”, declara Fulgy.

Sursa foto: Instagram