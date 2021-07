Fulgy, din nou în război cu Alex Velea „Mi-a făcut manevră. Se duce la pușcărie dacă îl dau în judecată”

La doar câteva zile de la declarațiile în care anunța că face pace cu Alex Velea și îi cere iertare pentru toate jignirile, Fulgy se reorientează și lansează din nou acuzații puternice la adresa iubitului Antoniei.

Conform spuselor lui Fulgy, Alex Velea i-ar fi făcut acestuia o manevră ca să rămână fără permis. De asemenea, fiul Clejanilor îl amenință pe cântăreț spunând că ar putea oricând să ajungă la închisoare dacă el povestește tot ce știe autorităților.

„Mi-a făcut manevră Velea cu permisul. După ce am fumat amândoi iarbă împreună, el mi-a spus că „eu mă duc cu tatăl Antoniei, nu vrei să te lăsăm?” și i-am zis „ nu, mă, lasă că mă duc eu acasă”, și au venit doi șobolani de-ai lui cu mine și mi-au făcut manevra. Velea a scăpat de data asta, dar nu e scăpat de mine. Și dacă are curaj să vină la …, în zona în care nu poate. (…) Cine e Alex Velea să-i dau eu explicații? (…) Am fumat eu iarbă, a fumat și el. Aveam și eu iarbă, avea și el. Suntem fifty-fifty. Dacă îl dau în judecată, se duce la pușcărie”, a spus Fulgy despre Alex Velea, pentru Xtra Night Show.

Fulgy nu a încheiat aici cu amenințările. Băiatul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani spune din nou că a consumat substanțe interzise cu iubitul Antoniei.

„Să-mi trăiască familia mea de nu mă duc și la pușcărie pentru adevăr. Alex Velea avea iarbă, eu aveam iarbă, că știe toată lumea că eu am droguri la mine, dar Alex Velea n-a pățit nimic, iar eu am stat chinuit 29 de zile în loc să mă bucur de viață. Nu mi se pare corect. Dacă mai dă ochii Alex Velea cu mine vreodată în viața lui o să-l bag în cărucior”,a adăugat el.

