Fulgy, fiul Clejanilor, se află încă în arest la domiciliu, după ce a în urmă cu câteva zile a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul cu forța. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, de atunci, a postat diferite mesaje pe rețelele de socializare, dar și videoclipuri în care vorbește cu urmăritorii săi. De data aceasta, Dan Constantin Manole a ținut să le dea o ”lecție” bărbaților, filmându-se în ipostaze…casnice!

Fulgy a urcat o serie de mici filmulețe pe platformele de socializare, făcând diferite activități. Așa cum a spus și fiul Clejanilor, în postările recente, se simte bine, socializează și face ceea ce îi place. Recent, el a încărcat și câteva InstaStory-uri prin care le-a transmis urmăritorilor că respectă regulile impuse de autorități și, între timp, se ocupă de anumite activități casnice. Evident, Fulgy nu lasă nicio clipă, la o parte, și pasiunea pe care o are: muzica!

”Eu dacă am pășit un pas acolo, risc de la 2 la 15 ani. Sunt vizitat de poliție”, a transmis Fulgy pe Instastory. Mai mult decât atât, tânărul face diferite activități în timpul pe care îl petrece în arestul la domiciliu. Între timp, fiul Clejanilor s-a filmat în continuare, urcând videoclipurile și pe contul său de TikTok: ”Doamne, dă-le minte românilor și deșteaptă-i, pe bune! Și schimb eu imnul, că e trist imnul nostru, Doamne. Ne trebuie unul frumos”.

Ulterior, Fulgy le-a arătat urmăritorilor săi că poate fi și de ”casă”, căci s-a filmat în timp ce făcea curățenie în apartamentul său din București. Ba chiar a ținut să le transmită, pe această cale, și un mesaj tuturor celor care îl critică: ”Dacă eram femeie, eram numărul unu. Știu să și gătesc, știu să fac și curat, cânt și cu orga, cânt și cu bassul, și cu chitara. Sunt DJ, impresar, bă băieți! Fiți, bă, bărbați!”.

Recent, Fulgy a făcut dezvăluiri șocante. Sora lui, Marga, ar fi fost siluită de un bărbat celebru

În cadrul unui live pe rețelele de socializare, Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un incident grav care ar fi avut loc în urmă cu mulți ani. Constantin Dan Manole susține faptul că sora lui, Margherita de la Clejani, ar fi fost siluită de artistul Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc. Fulgy, care se află în arest la domiciliu, mărturisește faptul că Marga ar fi fost violată când avea 13 sau 14 ani.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

sursă foto: arhivă CANCAN