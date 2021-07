Fulgy, fiul Clejanilor, a adus la adresa artistului Dan Bursuc acuzații grave, fiind legate de un presupus viol asupra surorii sale, Margherita de la Clejani.

În cadrul unui live pe rețelele de socializare, Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un incident grav care ar fi avut loc în urmă cu mulți ani. Constantin Dan Manole susține faptul că sora lui, Margherita de la Clejani, ar fi fost siluită de artistul Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc. Fulgy, care se află în arest la domiciliu, mărturisește faptul că Marga ar fi fost violată când avea 13 sau 14 ani.

Fulgy susține că, în condițiile în care spune tot ce știe, există posibilitatea ca multe persoane să ajungă în spatele gratiilor, alături de tatăl său. De asemenea, el susține că Margherita, sora lui, ar putea primi milioane de euro despăgubire, din poziția de victimă. Tânărul a mai precizat faptul că familia sa s-a împrietenit cu impresarul în perioada de dinainte ca ei să devină celebri, apoi au devenit prieteni de familie.

”Dacă duc până la capăt ce am de spus, mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu sentințe de peste 25 de ani, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă”, a spus Fulgy.

Potrivit mărturisirilor lui Fulgy, tatăl său ar fi știut despre aceste lucruri, dar nu ar fi luat nicio decizie în sensul acesta. Live-ul fiului Clejanilor a fost, ulterior, întrerupt de oamenii legii, care au venit la domiciliu pentru a vedea că respectă regulile.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

