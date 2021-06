Fulgy neagă că a fost internat la o clinică de reabilitare. Fiul Clejanilor susține că ar fi stat acasă: ”Am meditat”

Marți, Fulgy a fost externat de la clinica de reabilitare și a făcut prima postare pe rețelele de socializare. Ba chiar a revenit și pe micile ecrane. Fiul Clejanilor a oferit un interviu după absența de două săptămâni și i-a șocat pe telespectatori. Acesta a negat faptul că ar fi stat într-o clinică în această perioadă.

Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani și-a anunțat revenirea printr-un InstaStory scurt. ”Fraților, am început și în mașină să am alarmă!”, spunea Fulgy. La scurt timp după, paparazzi CANCAN.RO l-au susprins pe tânăr la o terasă de fițe de pe ”Decebal”, acolo unde a ieșit cu tatăl său. La un moment dat, Fulgy s-a ridicat de la masă și s-a dus glonț să mute mașina lui Ioniță, care era parcată în fața terasei. (VEZI IMAGINI AICI)

Doar că Fulgy nu are voie să conducă, permisul fiindu-i suspendat, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Iar, acum, tânărul uimește pe toată lumea din nou!

Fulgy neagă că ar fi fost internat

Într-un interviu realizat pentru emisiunea lui Dan Capatos, Fulgy neagă faptul că ar fi fost internat într-o clinică de reabilitare. Potrivit acestuia, el ar fi stat de fapt acasă să mediteze și să-și pună gândurile și viața în ordine. Nu ar mai fi suportat comentariile răutăcioase, la adresa lui, din mediul online.

Totodată, fiul Clejanilor îi sfătuiește pe cei care sunt dependenți de substanțe interzise să apeleze la ajutorul unui specialist. (NU RATA: CE PLANURI AU VIORICA ȘI IONIȚĂ DE LA CLEJANI VARA ACEASTA)

”În ultimele 3 săptămâni am meditat la mine acasă, mulțumesc lui Dumnzeu că am o mamă, un tată, pot să mă destăinui. Eu am fost cu Dumnezeu înainte toată viața mea și îndrum toți oamenii care au probleme cu substanțele interizise să pună capăt, să folosească un psiholog, psihoterapeut și să se intereseze pentru că ai trei variante: ori la pușcărie, ori la spitalul de nebuni ori mori.

E foarte clar că una dintre cele trei se poate întâmpla foarte ușor. Am dispărut pentru că am vrut să dispăr și cam atât. M-am retras pentru că am vrut să iau o pauză de la social media (…) În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri, comentarii”, a spus Fulgy la XNS.