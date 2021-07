Fulgy șochează din nou: ”Adio, România!”

Nu există zi fără ca Fulgy să nu ajungă în centrul atenției! Recent, fiul Clejanilor a postat pe Instastory, un mesaj greu de citit, despre România și despre români. Mai mult decât atât, tânărul spune că s-a săturat de circ și vrea să se mute în Miami.

”După ce se termină tot, circul ăsta, mass media, poliție, vă promite fratele că vostru că își bagă p&%$ în toată România asta și toți cetățenii ăștia inculți , suntem corupți, gropi în stradă și jeg de oameni. Direct la Miami am plecat, adio România! Îmi pare rău că m-am născut aici, în ultimul loc de pe fața pământului, ca țară, ca oameni!

Mulțumesc lui Dumnezeu că am și eu aproape un milion de euro la 23 de ani! Iar familia mea știți bine că suntem milionari! Să dea Dumnezeu să crăpați toți din România, săraci, amărâți, inculți și obraznici. Dumezeu e sus si va face dreptate, că dacă aș face eu, aș primi direct scaun electric! Sper să închidă toate conturile cum spuneam,… pis.. fac altele! Sunt foarte, foarte dezamăgit că m-am născut într-o țară de kkt! Cum se termină circul asta cu presa și cu poliția am plecat la Miami frații mei! Eu, de bine, de rău am aproape un milion de euro și familia mea mă știți, suntem mulți milioari în euro de mulți ani de zile. Nu-mi pot permite să îmi irosesc timpul aici, în România, unde în 2021 n-aveți nici autostrăzi și Bucureștiul (capitala) e plină de gropi! Păi am mașini de sute de mii de euro la 23 de ani și sunt gropi la Unirii, la fântâni. Necitiți, needucați, răi, asta-i România! P*@#%-aș pe ea de sus, cu presiune!”, a scris tânărul pe Instastory.

În ultima perioadă relația dintre Fulgy și părinții lui a fost una cu suișuri și coborâșuri. În egală măsură, tânărul i-a criticat, iar mai apoi i-a lăudat.

A fost sau nu violent Fulgy cu Ioniță de la Clejani?

Relația dintre Fulgy și Ioniță de la Clejani pare să fie destul de tensionată și schimbătoare. Dacă astăzi îl acuză de tot ce s-a întâmplat, în urmă cu puțin timp Fulgy îl compara pe Ioniță de la Clejani cu Dumnezeu.

Atunci când a fost vorba despre episodul în care Ioniță de la Clejani s-a văzut nevoit să sune la 112, deoarece fiul lui ar fi fost violent, Fulgy a negat totul și a susținut că niciodată nu ar putea să-l lovească și a avut numai cuvinte de laudă la adresa tatălui său.

Sursa foto: Arhivă Cancan, Instagram Story