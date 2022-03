Fundația Mereu Aproape a modernizat și dotat cu aparatură medicală Ambulatoriul de Specialitate de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”

Fundația Mereu Aproape, împreună cu partenerii săi, a investit peste 500.000 de euro în Ambulatoriul de Specialitate al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din București. A fost renovat și modernizat în totalitate.

Ambulatoriul care depășește 800 de metri pătrați a fost renovat, modernizat și dotat cu 24 de aparate și dispozitive medicale. Au fost cumpărate mai multe accesorii și consumabile medicale, precum și cu 11 paturi de consultație medicală, 5 paturi pentru nou-născuți, 2 scaune pentru recoltări analize, dotat cu mobilier și cu echipamente electronice și amenajat.

În Ambulatoriu se fac anual peste 60.000 de consultații medicale

Prin această investiție, Fundația Mereu Aproape sprijină activitatea și efortul echipei multidisciplinare de medici de a trata cât mai mulți pacienți. În fiecare an, peste 60.000 de consultații medicale se fac în Ambulatoriu.

Acum, de spațiul modern vor beneficia zecile de mii de copii care vin din toată țara pentru examinări medicale, investigații complexe și analize necesare diagnosticării, recomandării tratamentului necesar și evaluării ulterioare a stării de sănătate.

Cea mai mare valoare a investițiilor în aparatură a fost alocată pentru disciplinele Oftalmologie și ORL, iar compartimentul de Explorări Funcționale Respiratorii va deveni, prin această investiție, singurul compartiment dintr-o instituție medicală de stat din București care poate face explorări respiratorii nou-născuților.

Ambulatoriul este Centru regional specializat în retinopatia de prematuritate și Centru regional de genetică medicală și va fi, în urma acestui proiect, și Centru regional pentru explorări funcționale respiratorii.

”Ceea ce se întâmplă astăzi are o anumită semnificație pentru că reflectă, în primul rând, preocuparea care există în societate în general în ceea ce privește sănătatea copilului și este un semnal că și autoritățile trebuie să se implice mai mult. Cred că asigurarea unor condiții bune profesionale pentru personalul medical constituie un lucru extrem de important pentru ca personalul medical să vină cu plăcere la locul de muncă și în felul acesta să poată să asigure și asistența medicală de care, în cazul acesta, copiii au nevoie. Ceea ce am văzut aici este impresionant și sunt foarte bucuros că am putut să vin și să vă împărtășesc faptul că această preocupare pentru sănătatea copilului și sănătatea mamei trebuie să fie în centrul atenției autorităților de sănătate, implicit a Ministerului Sănătății și, cu siguranță, vom acționa în acest sens”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, prezent inaugurare.

Proiectul înseamnă și realizarea primului Ambulatoriu cu un spațiu de poveste dintr-o unitate medicală de stat. Amenajarea întregului spațiu, de la recepție până la grupurile sanitare, a fost concepută și făcută pentru a reuși să șteargă teama copiilor și a părinților din România de a trece pragul spitalelor și pentru a le oferi micilor pacienți bucurie într-un loc modern și cald.

”Am creat singurul Ambulatoriu de poveste dintr-un spital de stat printr-un proiect ce a reunit dorința reprezentanților Institutului, dedicarea echipei Fundației, generozitatea partenerilor noștri și priceperea profesioniștilor care au lucrat alături de noi la modernizare. Este un spațiu frumos și magic, acel tărâm de basm la care am visat încă de la începutul proiectului, în care toți copiii se vor simți supereroi în timp ce vor avea toate condițiile pentru a se vindeca. Copiii vor fi în siguranță de la primul pas făcut aici, iar medicii au tot ce e nevoie pentru a-i trata așa cum trebuie, la standarde moderne. Este un proiect făcut din dragoste pentru copii și din respect pentru întregul personal medical”, a precizat Alessandra Stoicescu, președintele Fundației Mereu Aproape.

Au fost refăcute complet 15 cabinete pentru consultații medicale

În cadrul proiectului, au fost refăcute complet 15 cabinete pentru consultații medicale din sfera pediatrică (Oftalmologie, Dermatologie, Endocrinologie, ORL, Neurologie, Psihiatrie, Psihologie, Explorări Funcționale Respiratorii, Genetică, Stomatologie, Pediatrie, Cercetare/Pediatrie, Cardiologie), o cameră pentru prematuri, 1 cabinet recoltări analize, 1 cabinet EEG/EKG, recepția, 2 săli de așteptare, 6 grupuri sanitare, 3 holuri, 2 vestiare și o chicinetă pentru cadrele medicale, o sală pentru depozitarea deșeurilor medicale, o cameră pentru operatori centrală telefonică și a fost creată o cameră de sterilizare pentru Stomatologie.

De asemenea, au fost făcute recompartimentări ale spațiului, au fost refăcute infrastructura electrică, instalațiile sanitare și instalația termică, a fost înființat grupul sanitar pentru pacienții cu dizabilități.

Spațiul a fost zugrăvit și igienizat, dotat cu pardoseli de cauciuc natural antibacterian, echipat cu aparate și dispozitive medicale, utilat cu mobilier și cu dispozitive de igienă, amenajat cu tapet, jaluzele, corpuri de iluminat și cu elemente decorative, dotat cu sistem video pentru copii, echipat cu produse electrocasnice pentru personalul medical, cu 2 multifuncționale pentru recepție și compartimentul de genetică, precum și cu 6 calculatoare și laptopuri.

Noul spațiu cu toate dotările realizate asigură copiilor condiții moderne de îngrijire, permite un flux de lucru eficient pentru întregul personal medical, precum și alinierea circuitelor medicale la normele epidemiologice în vigoare.

Institutul este unitatea de referință la nivel național în domeniul sănătății mamei și copilului prin trei instituții cheie: Spitalul de Pediatrie din care face parte Ambulatoriul de Specialitate, Maternitatea Polizu și Centrul de sănătate mintală pentru copii. De asemenea, este o instituție medicală de top în cercetarea medicală pediatrică.

”Renovarea și utilarea acestui spațiu sunt un pas important și de mare ajutor spre atingerea unor standarde moderne în ceea ce privește serviciile medicale oferite de echipa medicală multidisciplinară de excepție. Atât spațiul, cât mai ales aparatura medicală pe care acum le deținem contribuie la desfășurarea în condiții optime a actului medical și la bucuria, dar mai ales sănătatea copiilor. Pentru toate aceste beneficii le mulțumim partenerilor care fac posibil acest proiect”, a spus dr. Florin Brezan, medic primar pediatrie, Manager, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”.

