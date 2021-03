Fundația Țiriac demarează un proiect de consiliere online pentru părinții care vor să se informeze referitor la beneficiile practicării hocheiului în rândul copiilor

Fundatia Tiriac isi dezvolta actiunile de incurajare a practicarii sportului in randul copiilor si lanseaza incepand cu luna martie un nou program gratuit, dedicat de aceasta data parintilor de copii cu varste cuprinse intre 3 si 10 ani.

Programul se desfasoara online si da oportunitatea publicului larg sa afle care sunt beneficiile practicarii sporturilor pe gheata, in special a hocheiului.

Totodata, parintii si copiii pot afla care sunt caracteristicile necesare pentru a practica hocheiul de performanta si care este modalitatea de a accesa cursurile gratuite pe care Fundatia Tiriac le pune la dispozitie pe intreaga durata a anului la patinoarul acoperit din zona Bucuresti – Otopeni.

In fiecare zi de vineri, antrenorii Fundatiei Tiriac vor dedica doua ore pentru a raspunde online, in direct, intrebarilor adresate de public in cadrul unor sesiuni private gratuite.

Sesiuni private cu Cristian Baicea și Kevin Dominey

In acest sens, persoanele interesate sa afle cum influenteaza dezvoltarea fizica si mentala a copiilor practicarea hocheiului indiferent de nivelul de performanta, care sunt beneficiile pe termen lung, care este procedura de inscriere la cursurile pe gheata gratuite derulate de catre Fundatia Tiriac sau pur si simplu sa isi lamureasca eventuale neclaritati privind acest sport, pot rezerva incepand cu data de 19 martie 2021 sesiuni private de consiliere cu antrenorii Cristian Baicea si Kevin Dominey.

Sesiunile de consiliere se rezerva in mod gratuit prin intermediul paginii de Facebook a Patinoarului si se vor desfasura online, vinerea, la orele: 12:30, 13:30, 16:30 si 17:30.

Scopul noului programul este de a le oferi parintilor informatii relevante despre hocheiul pe gheata, astfel incat acestia sa poata lua o decizie informata si corect documentata privind incadrarea copilului in acest tip de sport.

Efortul survine ca raspuns al Fundatiei Tiriac la efectele pandemiei Covid-19, care a limitat simtitor accesul copiilor la activitatile sportive si include componenta de consiliere online pentru a facilita accesul rapid si in siguranta al publicului interesat de o dezvoltare armonioasa inca de la cele mai mici varste.

Sesiunile informative vor fi susținute individual

Sesiunile informative vor fi sustinute individual prin intermediul aplicatiilor Microsoft Teams, Google Meet si Facebook Messenger, la alegerea solicitantilor. Sfaturile si informatiile puse la dispozitie publicului vor fi livrate de catre personalul Fundatiei Tiriac, antrenori cu o vasta experienta in hochei, formata atat in tara, cat si in strainatate.

Fundatia Tiriac, impreuna cu sponsorii, Dedeman, Skoda, Allianz-Tiriac, Banca Transilvania si Simona Halep, sustine programe de pregatire in hochei pentru copii si activitatea mai multor echipe de hochei juniori. Antrenamentele se desfasoara gratuit, de luni pana vineri, in cadrul Patinoarului situat in Otopeni, pe strada Drumul Garii Odai, numarul 7. Fundatia asigura de asemenea in mod gratuit echipamentul si logistica necesara desfasurarii activitatii sportive in conditii de siguranta si confort pentru copiii cu varste cuprinse intre 3 si 10 ani.

Patinoarul pe care Fundatia Tiriac deruleaza cursurile gratuite este singurul patinoar din zona Bucuresti-Ilfov dezvoltat conform celor mai recente norme olimpice internationale si in acord cu indicatiile Federatiei Internationale de Hochei. Principalul sau scop este incurajarea practicarii sportului in randul copiilor, tinerilor si sprijinirea echipelor sportive in atingerea celor mai inalte performante.

Detalii despre patinoar pot fi accesate la adresa: http://www.fundatiaiontiriac.ro/proiecte/patinoarul-telekom-arena sau in pagina de facebook.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati:

Daniela Timofti, daniela.timofti@tiriacgroup.ro, 0754 032 195