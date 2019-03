Furtul anului la Vaslui! Un hoț a intrat pe geam, a furat un telefon, dar ce a urmat întrece orice imaginație

Furtul anului la Vaslui! Ferestrele rămase deschise îi incită, de fiecare dată, pe hoții care de-abia așteaptă să mai șterpelească un obiect sau altul. Bineînțeles, nu au puterea și timpul necesar pentru a verifica amănunțit locuința în care intră, fiind presați de timp, dar pun mâna pe ce apucă și apoi se fac nevăzuți.

Un hoț din Vaslui a fost ceva mai ghinionist, informează vremeanoua.ro. A dat o spargere lână Piața Centrală, pătrunzând pe geamul de la bucătărie al unei locuințe. A pus mâna pe un telefon mobil de ultimă generație, însă a fost prins chiar în timpul ”acțiunii”. Ginerele proprietarului l-a alergat, însă nu a reușit să îl prindă, hoțul fiind iute de picior.

Dar urmarea este de-a dreptul uluitoare. În timp ce păgubitul dădea polițiștilor declarații, hoțul a revenit și a pus telefonul pe pervazul de la bucătărie. “Probabil i-a spus cineva cã dispozitivele astea pot fi urmãrite, de asta l-a adus înapoi”, a declarat vasluianul care si-a recãpãtat telefonul printr-o modalitate neașteptată.

“Eram cu totii acasã, eu, sotia, fiica, ginerele si nepotelele. Am stat în bucutãrie si am mai vorbit, iar pe la 23:00 ne-am dus la somn. Dupã nici cinci minute ginerele meu s-a întors la bucãtãrie pentru a lua biberoanele nepotelelor. Când a deschis usa s-a trezit cu hotul în casã. Era lângã geam, reusise sã ia un telefon. Ginerele meu, când l-a vãzut, a dat sã-l prindã, dar hotul sãrise înapoi afarã. A fugit dupã el, pânã aproape de intersectia de la Independenta, dar nu l-a mai prins. Imediat am dat telefon la 112, politistii au venit foarte repede. Au fãcut mãsurãtori, au luat amprente, în speranta cã îl vor putea identifica pe cel care imi furase telefonul”, a declarat păgubitul pentru vremeanoua.ro

Tupeul acestor hoti nu mai cunoaște limită

Conform celui păgubit, tupeul unor astfel de hoți nu cunoaște limite, iar faptul că hoțul respectiv s-a întors pentru a returna obiectul furat nu înseamnă decât că i-a fost frică fiindcă a aflat că telefonul poate fi localizat.

”Au ajuns sã intre în apartamente fãrã nicio jenã. Ce e mai grav e cã, din ce mi-a spus ginerele, ar fi vorba despre un tânãr de 16-17 ani” a mai spus vasluianul.