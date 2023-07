Furtuni de radiații, marele pericol care ne amenință. Ce s-a întâmplat, de fapt, la ultima explozie de radiații, din anul 2022

Oamenii de știință ruși trag un semnal de alarmă și transmit că Pământul va fi afectat de furtuni de radiații. Erupții foarte puternice au fost observate pe Soare de către specialiști. Institutul Fedorov de Geofizică Aplicată din Moscova face un anunț îngrijorător!

La începutul acestei săptămâni, oamenii de știință din Rusia au tras un semnal de alarmă după ce au observat o activitate puternică a erupțiilor solare, informează Reuters. Specialiștii din cadrul Institutului Fedorov de Geofizică Aplicată din Moscova anunțau că transmisiile radio pe unde scurte aveau să aibă de suferit din cauza furtunilor de radiații solare. Acestea se produc în momentul în care câmpurile magnetice puternice din interiorul şi din jurul Soarelui se reconectează.

Avertismentul experților a venit după ce, duminică, 16 iulie, oamenii de știință ruși au observat trei erupții solare, una dintre ele durând 14 minute, însoțită de întreruperi în comunicațiile radio. Acesta au fost de clasă M, adică moderate. Totuși, aveau potențialul de a genera erupții cu protoni.

O furtună geomagnetică, declanșată de o mare explozie de radiații solare, a doborât anul trecut 40 de sateliți SpaceX care tocmai fuseseră lansați. Urmările au fost destul de serioase, căci erupția a provocat întreruperi radio în Pacificul de Sud. Specialiștii anunțau, la acea vreme, că activitatea Soarelui ar putea ajunge la un nivel maxim în 2025. Cea mai puternică erupție solară observată în 2022 a fost o erupție X2,2, pe 20 aprilie. Cea mai puternică erupție solară înregistrată vreodată a fost o erupție X28 observată în 2003. Și la începutul acestui an, experții de la NASA anunțau că vor avea loc furtuni de radiații care vor atinge apogeul peste doi ani, marele pericol fiind că exploziile solare vor lăsa planeta fără curent electric.

