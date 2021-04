Gabi Luncă, omagiată la Romexpo printr-o slujbă specială

Cornelia Catanga, Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă s-au prăpădit pe rând, din cauza infectării cu noul coronavirus. Cei trei mari artiști au murit într-o săptămână, însă ultimul test al lui Gabi Luncă a ieșit negativ, astfel că familia sa, în frunte cu fiica ei, Rebeca, a transmis că aceasta nu mai era infectată în momentul decesului. Apropiații lui Gabi Luncă au organizat un priveghi în lipsa sicriului cu trupul celebrei cântărețe de muzică lăutărească.

În incinta Romexpo, potrivit informațiilor exclusive obținute de CANCAN.RO, s-a amenajat o sală specială pentru cei care vor să-și ia rămas bun de la regina muzicii lăutărești. Familia a așezat o scenă și mai multe scaune pentru toți oamenii care vor să-i aducă marii artiste un ultim omagiu, chiar și în lipsa ei.

În această după amiază, familia lui Gabi Luncă și câțiva pastori au venit în incinta Romexpo, acolo unde a fost amplasată o scenă într-o sală și mai multe scaune și unde s-a organizat o slujbă specială pentru marea artistă care a murit la vârsta de 82 de ani, după ce s-a luptat timp de 3 săptămâni cu noul coronavirus.

Cu toate acestea, Rebeca Onoriu, fiica lui Gabi Luncă, a declarat că ultimul test PCR al artistei a ieșit negativ, deci în momentul decesului, aceasta nu mai avea virusul SARS-CoV-2.

CANCAN.RO vă oferă imagini exclusive de la priveghiul artistei Gabi Luncă, ce se desfășoară în lipsa sicriului cu trupul neînsuflețit al acesteia, pe care le puteți vedea în galeria foto a articolului.

Gabi Luncă va fi înmormântată alături de Ion Onoriu

Înmormântarea lui Gabi Luncă va fi una extrem de emoționantă, mai ales că, pe ultimul drum, cântăreața va fi condusă cu porumbei albi și un covor roșu, iar în memoria ei va avea loc un mic concert penticostal.

„Am decis să oficiem o slujbă fără trupul neîsuflețit al mamei și memoria ei să fie cinstită cum trebuie. La înmormântare se va oficia slujba cu trupul neînsuflețit al mamei. Ne supunem legilor. Noi nu am cerut demers pentru a o retesta. Nu am cerut autopsie. Am văzut-o ultima dată pe apel video înainte sa fie intubată. Ea a plecat într-un loc frumos alături de tatăl nostru. Acolo e și primul ei copil, prima ei fetiță, care a decedat, o parte din familie este acolo”, a declarat Estera Onoriu, la emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.

„I-am luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde și-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată. Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuță, unde voi sta și îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanțe venite pentru ea! Îmi înmormântez ambii părinți. Va avea porumbei și covor roșu”, a declarat Rebeca Onoriu, pentru click.ro.

De unde ar fi contractat Gabi Luncă virusul SARS-CoV-2

Între timp, familia artistei încearcă acum să afle cum a fost posibil ca aceasta să se îmbolnăvească de COVID-19. Fiica lui Gabi Luncă spune că, cel mai probabil, totul ar fi plecat de la menajera casei. Aceasta nu ar fi realizat că are SARS-CoV-2 și ar fi continuat să ducă o viață normală.

“Din cercetările noastre, îmbolnăvirea mamei s-ar datora menajerei noastre. Ea e cea de la care ar fi plecat boala. Nu a știut, nu a realizat în timp util că a luat boala, la rândul ei, iar când a făcut, era prea târziu, fiindcă în cazul mamei s-a impus foarte repede spitalizarea sa, dată fiind şi vârsta pe care o are”, a declarat Estera Onoriu, fiica lui Gabi Luncă.