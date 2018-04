Gabriel Cotabiță, tată la 62 de ani?! „Cum dă Dumnezeu. Nu am cum să mă opun”

La nici doi ani de când au devenit soț și soție, Gabriel Cotabiță a lansat mărturisirea-bombă. Toate astea după ce el a vorbit serios cu frumoasa lui soție despre conceperea unui conceperea unui copil. Celebrul artist are o fată de 36 de ani, iar gemenele, 33. Alina, soția lui Gabriel Cotabiță, a declarat că are o relație foarte bună cu fiicele sale vitrege.

Gabriel Cotabiță a lăsat să se înțeleagă în cadrul unui interviu că nu exclude posibilitatea de a deveni tată în viitorul apropiat. El a subliniat că nu-i poate impune soției sale să nu devină mamă. În cadrul unui interviu oferit recent cei doi parteneri au vorbit despre acest subiect important. Totuși, Alina a spus că în următoarea jumătate de an nu plănuiește să rămână însărcinată.

„În viitoarele șase luni, nu am niciun plan. Poarta e deschisă și vedem cum dă Dumne­zeu. Dacă e să luăm în calcul ultimii doi ani și perioada din prezent, clar nu. Trebuie să ajun­gem la o stabilitate, după aceea mai vedem.”, a spus soția lui Gabriel Cotabiță, potrivit OK!Magazine.

Cunoscutul cântăreț a atins și un punct sensibil, menționând că există posibilitatea ca Alina să crească singură copilul – cel mai probabil, el gândindu-se la cât de aproape a fost de moarte și… că are o vârstă destul de înaintată.

„Ea poate să facă ce vrea. E o femeie liberă din toate punctele de vedere. Aș vrea să o văd mamă, dar nu din altă viaţă, adică după ce plec eu. Dacă ea își dorește copii, nu am cum să mă opun. (…).

În relaţia cu Alina, eu nu mai pot fi egoist. Nu mai am voie. Sunt la discreţia ei și, dacă ea hotărăște să își facă de cap în sensul acesta și să își crească un copil singură… Draga mea, trebuie să fim realiști. E proble­ma ei. Eu nu o pot obliga să nu facă un lucru pe care și-l dorește. Și atât.”, a declarat artistul.

În cadrul interviului, cei doi soți au vorbit despre cum s-au cunoscut. Ei bine, surprinzător pentru mulți, Alina a fost cea care a făcut primul pas.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost și care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obișnuit. Dar nu înrăit… Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, și nu PR-ul, și chiar repede, la vreo două ore după concert. Apoi, de Sfântul Mihail și Gavril, i-am urat „La mulţi ani!“. Mi-a urat și el mie, dar mi-a scris și ceva de genul „Să-ţi păs­trezi zâmbetul fermecător“. Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Și uite așa, de la o cafea și-un film și altă cafea, și alt film… au trecut opt ani.”, a mai spus, Alina, soția cântărețului.

Gabriel Cotabiță a glumit în cadrul interviului și a afirmat că nu era vreo stalker-iţă.

În urmă cu trei ani, Gabriel Cotabiță a trecut printr-o cumpănă

Pe 8 mai 2015, Gabriel Cotabiţă a ajuns de urgenţă la spital, după ce a fost găsit inconştient într-o sală de sport din Bucureşti. El a suferit un stop cardio-respirator, în timp ce făcea exerciții. A urmat o perioadă grea, în care a fost în comă, dar și după… perioada de recuperare.

Gabriel Cotabiţă s-a căsătorit civil cu Alina Gabriela Munteanu pe 29 septembrie 2016. Cei doi erau împreună de cinci ani când au decis să facă pasul cel mare. Iar nunta celor doi a fost pe 9 octombrie 2016.

Gabriel Cotabiţă, pe numele său adevărat Cotabiţă Gabriel Emil, s-a născut pe 1 noiembrie 1955, în Craiova. El e un cântăreț român de muzică ușoară și pop-rock, prezentator, producător muzical și de televiziune. De asemenea, este solistul vocal al formației VH2 și a fost component al cunoscutului grup rock Holograf, în anii ’80.