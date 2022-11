Gabriel Dumitru a fost înșelat și părăsit, chiar înainte de nuntă! Artistul a făcut o schimbare radicală, după acest eșec

Gabriel Dumitru este deja un nume celebru în muzica populară românească. Tânărul în vârstă de 32 de ani a făcut parte din valul de tineri promovați de TVR, iar ulterior, cu pași mici și-a clădit o carieră frumoasă în muzică. Dar în viață nu poți să le ai chiar pe toate… Se pare că artistul s-a bucurat mai mult de succes în carieră decât pe plan sentimental, căci iubita l-a părăsit cu puțin timp înainte de nuntă. Motivul? Se pare că femeia pe care o iubea nebunește, îl înșela cu un alt bărbat.

Gabriel Dumitru a fost înșelat de iubită și au anulat nunta cu puțin timp înainte

Gabriel Dumitru, a povestit în 2020 că iubita sa l-a părăsit, deși cei doi urmau să facă nunta în același an. Motivul ar fi fost infidelitatea femeii , iar cel mai frumos eveniment din viața lor a fost anulat.

„Nu mai urmează să mă căsătoresc anul acesta, pentru că mândra pe care eu o avem a hotărât să ne despărțim. Făcusem listele cu invitați, stabilisem și vreo două, trei locații pe care trebuia să le alegem.”, a povestit Gabriel Dumitru, pe acea vreme la „Acees Direct de Weekend”.

Fosta iubită a artistului avea o aventură în timp ce el era plecat în turnee

Deși este un tânăr prezentabil și cu destui bani în conturi, Gabriel a fost trădat de fosta sa parteneră. Cântărețul spunea atunci că în timp ce era plecat la studio sau în turnee, femeia avea o aventură cu un alt bărbat.

„Am avut un turneu, am plecat aproape două luni de zile. Am fost singur cu colegii mei și m-am trezit cu niște mesaje destul de dubioase pe care nu le-am înțeles. Că o înșel, că nu sunt corect față de ea, că stau cu colegele mele. O gelozie pe care eu nu am înțeles-o niciodată. Ulterior am aflat că a avut o altă aventură și am suferit”, a mai mărturisit acesta la Antena 1

Gabriel Dumitru și-a făcut micșorare de stomac

Chiar dacă a suferit și i-a fost greu să accepte situația, Gabriel Dumitru a făcut și câteva schimbări în bine, în viața sa. Tânărul a reușit să slăbească peste 60 de kg cu ajutorul unei intervenții chirurgicale. Dacă în urmă cu câțiva ani cântărea 142 de kg, în prezent, acesta cântărește 80 de kg. În plus, artistul de muzică populară se menține într-o formă extrem de bună. Acesta merge la sală și ține dietă.

„Activez în muzică populară de zece ani şi am avut 142 de kilograme la 1,88 metri înălțime. Acum cinci ani, eram diagnosticat cu obezitate morbidă de gradul al treilea. La 23 de ani m-am apucat de slăbit pentru că înainte de asta toţi realizatorii din muzica populară mă tăiau de pe listă din cauza imaginii.

Deși am câştigat o mulţime de premii, îmi spuneau că nu încap pe ecranul televizoarelor și că trebuie să arăt bine ca să mă poată invita la emisiuni. Aşa că m-am ambiţionat, mi-am micșorat stomacul chirurgical şi am eliminat excesul de piele din zona sânilor, cu ajutorul ginecomastiei.”, povestea acesta în urmă cu ceva timp.