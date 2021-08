Gabriela Cristea are probleme! A fost executată silit pentru un credit neplătit, vechi de 18 ani

Gabriela Cristea și-a luat un credit de la bancă în urmă cu 18 ani și a „uitat” să îl plătească. Vedeta a fost executată silit de către o firma de recuperare creanțe. Decizia magistraților este definitivă și nu poate fi atacată.

În 2003, atunci când Gabriela s-a împrumutat de la bancă, era o vedetă în plină ascensiune. Pozase în Playboy, este în centrul atenției presei și încă nu îl cunscuse încă pe Marcel Toader, cel care urma să devină primul ei soț.

În prezent, vedeta lucrează la o televiziune unde prezintă o emisiune matrimonială. Anul trecut, când rămăsese fără job, ea a reușit să facă bani frumoși din activitatea de influencer.

„În timp de pandemie, dacă stai acasă şi aştepţi să treacă pandemia, o să treacă viaţa pe lângă tine, aşa că mai toţi oamenii din media şi artiştii s-au reprofilat, lucrează foarte mult în social media, lucru pe care l-am făcut şi eu şi am devenit extrem de activă, mi-am crescut conturile de social media foarte mult, între timp am semnat multe contracte de publicitate şi sunt convinsă că voi face asta şi în continuare, pentru că până la urmă trebuie să ne folosim de muncă pe care am depus-o până acum şi să încercăm să ne reprofilăm”, a declarat Gabriela Cristea, citată de Wowbiz.

Banii au făcut-o să se dezbrace

Bruneta a debutat în televiziune în anul 1994, iar patru ani mai târziu a acceptat sa pozeze goala, pentru ca avea nevoie de bani, spunea mama ei adoptiva, Paula Crăciunescu.

„Au venit colegii la mine și mi-au zis: «Tu vezi ce face fata ta? A pozat goala. Le-am spus atunci tuturor ca este treaba ei ce face și nu trebuie sa intereseze pe nimeni de ce a făcut asta. Nimeni, nu știa, de fapt, că ea nu avea bani”, a spus Paula Crăciunescu.

Originara din Oltenita, Gabriela povestea că în 2010 s-a separat de familie, explicând că nu se mai înțelegea cu tatăl și fratele ei. În vara aceluiași an, mama Gabrielei Cristea a murit fără a-i fi îndeplinita ultima dorință, aceea de a-și mai vedea încă o dată fiica. Vedeta nu a participat nici măcar la înmormântarea mamei sale.

