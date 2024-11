Gabriela Cristea, dezvăluiri despre cele 2 operații de cezariană prin care a trecut: ”Nu cred că legătura dintre mamă și copil se rupe”

Gabriela Cristea este una dintre persoanele publice din showbiz care și-a exprimat părerea despre o parte dintre declarațiile controversate făcute de Călin Georgescu. Candidatul la prezidențiale 2024 a declarat că prin nașterea prin cezariană ”firul divin” dintre făt și mamă se întrerupe.

Declarațiile din ultima săptămână ale lui Călin Georgescu, candidatul ”surpriză” la prezidențiale 2024 din România, au creat numeroase discuții și dezbateri aprinse. Atât cetățenii, cât și persoanele publice din showbizul românesc au reacționat ferm la afirmațiile considerate controversate ale politicianului. Nu rata: Gabriela Cristea, acuzată că folosește chimicale pentru cozonaci și prăjituri. Fanii, îngrijorați după ce au comandat produsele

Prin intermediul rețelelor de socializare, Gabriela Cristea și-a spus povestea și a vorbit despre experiența în care a născut de două ori prin cezariană. Prezentatoarea TV a devenit mamă pentru prima dată în anul 2017, când a născut-o pe Victoria, iar în 2019 a adus-o pe lume pe Iris. Aceasta susține că a fost nevoită – din punct de vedere medical să nască prin cezariană, însă nu a simțit că asta i-a afectat cu nimic relația dintre fiicele sale. Nu rata: Scandal monstru cu Gabriela Cristea! Acuzată că a luat banii pe cozonaci înainte de Paşte, dar nu a trimis nimic

„Sunt mamă. Am doi copii minunați pe care îi iubesc din tot sufletul și mi-am dorit să fac copii de când mă știu. Am reușit să-mi împlinesc visul ăsta târziu după 40 de ani. Și tocmai din această cauză a trebuit să-mi aduc pruncii pe lume prin cezariană. Asta însă nu m-a făcut mai puțin mamă.

Nu m-a decăzut din drepturile parentale și nu m-a făcut să-mi iubesc mai puțin copiii, decât oricare altă mamă care a reușit să-i aducă pe lume pe cale naturală. Le felicit pe femeile care au reușit să-și aducă pruncii așa natural, cum e lăsat de la Dumnezeu.

Dar nu cred că legătura dintre mamă și copil se rupe atunci când medicul taie pentru operația de cezariană. La prima sarcină atunci când am adus-o pe lume, pe Victoria, când am rămas însărcinată am fost în al nouălea cer. Problemele însă au apărut ulterior, pentru că au fost multe de sănătate”, a spus Gabriela Cristea.