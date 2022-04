Gabriela Cristea, dezvăluiri sincere despre separarea de Marcel Toader: „Am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză”

Gabriela Cristea a făcut recent declaraţii sincere despre perioada grea prin care a trecut după separarea de primul său soț, omul de afaceri Marcel Toader. Vedeta a recunoscutcă a avut nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare după divorţ.

În prezent, Gabriela Cristea are un mariaj fericit alături de Tavi Clonda cu care este căsătorită încă din anul 2015.

În perioada 2008-2013 vedeta a fost măritată cu omul de afaceri Marcel Toader. Se pare că separarea de acesta a fost una destul de dificilă pentru Gabriela Cristea, ba chiar a avut nevoie de o perioadă de linişte după acest episod.

”După ce am divorțat, că știe toată lumea că am trecut printr-un divorț… Vai de capul meu, poate și din cauza faptului că a fost un divorț zgomotos, și urât, și apăsător, și angoasant, am avut nevoie de o perioadă foarte lungă de pauză, în care nu m-a interesat ca cineva să fie în viața mea în niciun fel”, a declarat Gabriela Cristea, notează spynews.ro.

Ce a declarat Tavi Clonda despre căsnicia cu Gabriela Cristea

Tavi Clonda și Gabriela cristea au împlinit 8 ani de când s-au cunoscut. În cadrul emisiunii ”Star News”, de la Antena Stars, cântăreţul a vorbit despre cel mai emoţionant moment din viaţa lor de cuplu.

Acesta a mărturisit că naşterea primului copil i-a apropiat şi mai tare. Cu toate acestea, vedeta a recunoscut că nu e totul roz între ei, iar uneori există şi momente tensionate.

”Evident, unul dintre cele mai speciale momente ale noastre, a fost acela când s-a născut primul nostru copil, Victoria! A fost o senzație pe care nu o vom uita și este greu de egalat. Când se naște primul copil, părinții probabil știu despre ce e vorba. Și evident și când s-a născut al doilea copil, Iris, a fost un moment deosebit. Dar mai deosebit a fost atunci, când am adus-o acasă și am realizat că avem doi copii. Iar primul a fost ziua în care ne-am căsătorit. A fost o zi superbă! Gabriela a fost foarte frumoasă”, a declarat Tavi Clonda, potrivit spynews.ro.

