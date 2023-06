Gabriela Cristea și Tavi Clonda i-au surprins pe fani! Ce au decis în privința fetițelor, Iris și Victoria

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi au împreună două fetițe, pe Iris și Victoria care nu sunt deloc străine de lumina reflectoarelor. Micuțele au făcut parte dintr-un proiect alături de părinții lor celebri, iar telespectatorii le-au putut cunoaște mult mai bine. Timpul trece destul de repede, iar vedeta de televiziune și partenerul său se gândesc serios la viitorul celor două. Din acest motiv au luat o decizie importantă în ceea ce le privește. Iată despre ce este vorba.

Familia Clonda-Cristea locuiește de 6 ani într-o vilă impunătoare din Corbeanca. Proprietatea a fost construită în anul 2017 și dotată cu o piscină exterioară, dar are și o curte spațioasă în care fetițele se pot juca în voie. Vedeta de la Antena Stars și soțul său au muncit din greu pentru a le asigura fetițelor tot confortul. Suma pe care au investit-o în vila de lux este una destul de mare și asta pentru că vorbim de aproximativ 200.000 de euro.

Această casă nu este însă singura proprietate pe care cei doi o dețin. Gabriela Cristea și Tavi Clonda mai au un apartament în București, imobil pe care îl vor moșteni Iris și Victoria peste câțiva ani. Cele două vedete vor să le asigure fetițelor un viitor frumos, din acest motiv au pregătit locuința cu toate lucrurile necesare pentru momentul în care fetițele vor crește și vor pleca din sânul familiei.

„Avem unul în Dorobanți, îl păstrăm pe acela. (n.r. apartament) Nu mai strângem, ne mai luăm și noi lucruri, mai mergem și noi în vacanță. Exact, este în centrul Capitalei, este OK. (n.r. fetele au deja apartamentul lor)’, a spus Tavi Clonda, potricit ego.ro.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor să se mute într-o casă mai mică

Deși au muncit enorm pentru visul lor, acela de a avea o casă frumoasă, în urmă cu ceva vreme Gabriela Cristea anunța că și-ar dori să vândă vila luxoasă din Corbeanca. Recent, Tavi Clonda spune că decizia nu s-a schimbat. Atât el, cât și partenera lui și-ar dori să își cumpere o locuință mai mică.

„A fost un gând, nu zicem nu. Dacă se dă un milion, am venit, am dat cu tot ce este în ea. Nu chiar cu tot, glumesc! A fost un gând, ne este greu. Suntem prinși în destul de multe proiecte și ar fi și acesta un proiect, vânzarea. Ar mai fi de făcut niște lucruri. Într-adevăr, ar fi mai OK pentru că următoarea am face-o puțin mai mică. Dar, momentăn, stagnăm, ne bucurăm de piscină. Abia am dat drumul la piscină! Puțin mai mică, dar nu cu mult, să nu exagerăm. (n.r. casa)”, a adăugat artistul.