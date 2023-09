Gabriela Cristea, vacanță low cost! Ce destinație pe “ieftineală” a ales

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt pasionați de călătorii, așa că ori de câte ori au ocazia, cei doi amorezi pleacă în diferite destinații. Prezentatoarea TV și cunoscutul artist au vizitat multe locuri în vara aceasta, iar ultima vacanță în care au petrecut zile bune, a fost în Bulgaria. Au ales un sejur într-o stațiune frecventată de mulți români, iar la final au rămas cu o impresie bună.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda adoră să plece în călătorii, iar în vara ce tocmai a trecut, cuplul a bifat mai multe țări, printre care Franța și Grecia. Cei doi amorezi au vrut să petreacă timp împreună, așa că au ales să meargă pe litoralul bulgăresc, într-o stațiune frecventată de români. Chiar dacă au ales o destinație pe „ieftineală”, prezentatoarea TV și cântărețul n-au pus lacăt la portofel. Moderatoarea de televiziune și artistul s-au bucurat câteva zile bune la un hotel care le-a pus la dispoziție toate facilitățile.

„Anul ăsta a fost prima dată când am mers cu Tavi și în vacanța părinților, unde a fost fabulos. Am accesat o destinație foarte scumpă, dar a meritat. După ce muncești jumătate de an, merită să te relaxezi cu partenerul de viață măcar câteva zile. Să-ți aduci aminte de începuturile împreună. Nu suntem mână-largă, dar nici zgârciți nu suntem. Am lăsat în urmă mulți bani pe care i-am făcut și o să-i mai facem, dar important e că banii aceia ne-au clădit amintirile”, a ținut să spună Gabriela Cristea, în mediul online.

Gabriela Cristea a răbufnit, după ce a fost criticată pe internet

Gabriela Cristea le-a dat peste nas internauților care au criticat-o pentru kilogramele în plus pe care le-ar fi luat. Prezentatoarea TV nu s-a putut abține și a ținut să le răspundă, într-un stil manierat. Aceasta a recunoscut că a luat în greutate, deși nu și-ar fi dorit, însă susține că a mâncat tot ce a poftit în ultima vacanță pe care a petrecut-o alături de Tavi.

„Ne-am făcut toate poftele și atunci când ne-am dorit ceva, ne-am satisfăcut toate capriciile. Aproape 4 kilograme, dar o să le dau jos că deja intrăm la dietă. Ce să facem. Am fost în Franța, unde am mâncat exemplar, am fost în Grecia, unde am mâncat extraordinar de bine. Am fost și în Bulgaria, unde a fost foarte bună mâncarea la resort. Nu poți să ții cură de slăbire o viață. Am făcut și shopping, dar cât trebuie și cum trebuie. Am făcut totul cu moderație”, a mai spus vedeta de televiziune.