Gabriela Cristea vorbește deschis despre relația cu tatăl și fratele ei: ”Toate rănile se închid, rămân cicatrici”

Gabriela Cristea nu are o relație apropiată cu tatăl și fratele ei, ba chiar este o prăpastie destul de mare între ei. Vedeta a vorbit deschis la Interviurile VIVA! și a mărturisit că părintele ei, Eugeniu Cristea nu și-a văzut nici până nepoțica, ba mai mult decât atât, nu a primit niciun telefon de la vreunul dintre ei, după ce a aflat că este însărcinată a doua oară.

“Nu, nu m-am gândit la posibilitatea asta (n.r. – ca Victoria să-l cunoască pe tatăl Gabrielei Cristea). Nu m-am gândit. Nici tatăl meu și nici fratele meu nu m-au sunat de când am rămas însărcinată a doua oară, dar nici nu este cazul. Eu sunt total împăcată cu situația asta. Sunt împăcată cu mine și cu viața mea. Acum am tot ceea ce îmi trebuie. Îmi doresc să fiu sănătoasă. Îmi dau seama că orice obstacol aș avea voi trece peste ele. Îmi doresc să trăiesc cât mai mult și îmi văd fetele cât mai mari”, a declarat Gabriela Cristea pentru Viva.ro.

“Toate rănile se închid, rămân cicatrici”

Prezentatoarea tv își dorește ca lucrurile să rămână așa cum sunt în viața ei și vrea să se axeze pe creșterea fetiței și a celei care este în burtică. „Părinţii nu erau mândri când m-au văzut la televizor. Era mentalitatea aia cu femeile care apar la televizor sunt femei uşoare. Ei şi-ar fi dorit dacă tot am făcut liceul de coregrafie să fiu balerină. A fost o presiune foarte mare pentru mine. Ce am avut eu, ce am simţit eu. Mi-am luat adio, bineînţeles.

Am avut o relaţie apropiată cu mama. Eu o să vreau să am o relaţie mult mai apropiată cu fiica mea. Ceva a lipsit. Tata nu şi-a cunoscut nepoata. Nu doresc eu asta pentru că nu doresc. Sunt alte lucruri mai grave. Lucruri pe care el nici nu le conştientizează. Făcând circul pe care l-a făcut la televizor probabil că nu conştientizează. Nu înţelege. Consider că vreau ce e mai bine pentru copilul meu. Toate rănile se închid, rămân cicatrici”, a spus Gabriela Cristea în urmă cu ceva timp.