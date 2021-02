Gabriela Cristoiu, totul despre despărțirea de afaceristul turc. Care a fost motivul rupturii: „Este un om foarte violent”

Gabriela Cristoiu a fost implicată în mai multe controverse de-a lungul timpului. Bruneta a depășit momente complicate și delicate, însă acum 2 ani era convinsă că a găsit dragostea adevărată. Se pare, însă, că totul a fost numai o iluzie.

Gabriela Cristoiu s-a amorezat de un afacerist turc cu 20 de ani mai în vârstă decât ea. A crezut că este iubirea vieții sale, însă fericirea avea să i se spulbere în momentul în care și-a dat seama că partenerul o „traduce” cu o altă femeie. Mai mult, bărbatul a început să fie violent, motiv pentru care bruneta a decis să rupă relația cu acesta.

„Eu azi dimineață am găsit un fir de păr blond la el în casă. Știam că mă înșeală cu cineva. Mi-am dat seama că nu este bine să stau lângă acest om, am decis să plec. Eu râd acum, dar în spate am o dramă. Nimeni nu vrea să fie și să rămână singur. Eu nu am familie, nu am pe nimeni alături de mine, dar lângă el nu mai pot să stau, este un om foarte violent”, a spus Gabriela Cristoiu, în emisiunea lui Dan Capatos.

Gabriela Cristoiu, bătută și sechestrată

Deși a trecut prin unele dintre cele mai grele momente din viața sa, Gabriela Cristoiu este hotărâtă să treacă cu vederea întreg episodul. Tânăra nu vrea să își denunțe iubitul și a pus totul pe seama religiei și a felului în care acesta a fost crescut.

Mai mult, a mărturisit că acesta este un om periculos și probabil nu vrea să își creeze și mai multe probleme.

„Când am ieșit din casă, am apăsat butonul de la lift. Din lift a ieșit un domn, noul meu iubit. El a venit și m-a bătut în fața liftului, a crezut că eu aveam vreo relație cu Horațiu. Mi-a dat o palmă. El este de origine turcă. M-a terorizat psihic, timp de trei zile.