Gabriela Firea se suspendă și din funcția de președinte al PSD București. Explicațiile demisiei. „Din acest motiv plec”

În cursul zilei de vineri, 14 iulie, Gabriela Firea și-a dat demisia din Guvern. De altfel, la scurt timp după ce a apărut această informație, ex-Ministrul Familiei a transmis un mesaj prin care explică faptul că se autosuspendă și din funcția de Președinte al PSD București. Iată detaliile mai jos, în articol.

Vineri, 14 iulie 2023, Gabriela Firea și-a dat demisia din funcție. Mai multe detalii regăsiți aici. De altfel, la scurt timp după ce s-a aflat această informație, ex-Ministrul Familiei a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care oferă explicații. Printre altele, a mărturisit că se autosuspendă și din funcția de Președinte al PSD București. Susține că a arătat milă în fața persoanelor aflate în nevoie și a oferit ajutorul, atunci când a putut. De altfel, susține că îi pare rău de persoanele care nu au fost îngrijite corespunzător în „azilele groazei”.

„Mi-a fost milă mereu de oamenii aflați în nevoie, am ajutat cât am putut pe oricine. Indiferent că am fost sau nu în funcții publice. Cei care mă cunosc personal și nu “de la televizor” știu asta. Se poate uita cineva în ochii mei să-mi spună că eu aș fi putut ști și tolera cel mai mic rău față de cineva? Îmi pare rău pentru fiecare om în suferință. Inclusiv sau mai ales acum, de cei care nu au fost bine îngrijiți și protejați în căminele de seniori și dizabilități”, a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea se suspendă și din funcția de Președinte al PSD București

Gabriela Firea a explicat, în urmă cu puțin timp, faptul că a ales să se suspende și din activitatea de la partidul pe care îl reprezenta. Mai cu seamă, fostul edil al Capitalei a luat decizia de a pleca din funcția de Președinte al Organizației PSD București. De altfel, a menționat și faptul că i-a încetat administratorului centrului de bătrâni din Ilfov contractul la biroul parlamentar, după ce au apărut informații despre „căminele groazei”.

„Pe unde a venit Ligia (n.r. colegă și prietenă de-ale ei) cu mine, în ultimii ani, a venit și acel bărbat acuzat, să o ajute pe ea, și pe alți colegi. Ca șofer, ca om bun la toate. L-a sprijinit la început să-și facă o asociație, dar NU a activat în acele centre. Nu a știut că sunt nereguli! Cu atât mai puțin eu, NU am avut niciun fel de legături. Și nu aș fi putut accepta ca unei persoane să i se întâmple ceva rău!! Când a apărut primul articol despre cămine, i-am încetat contractul la biroul parlamentar”, a continuat Firea.

Susține că ar fi existat un scop în cele „10 zile de război”

De altfel, Gabriela Firea susține că au fost „10 zile de război total pentru demolarea mea” și că ar fi existat un scop: „Scopul nu era doar să plec din Guvern. Conduc ministerul cu cel mai mic buget și m-am luptat, uneori, inclusiv cu cei care trebuiau să mă ajute pentru toate proiectele realizate. Obiectivul demolatorilor mei din multe direcții este să nu mai intru în cursa pentru Primăria Capitalei! Să nu mă mai aliniez la startul precampaniei! Toate sondajele arată că aș fi câștigat în orice formulă politică”.

Fostul edil al Capitalei: „Tocmai din acest motiv plec”

A ales să părăsească Guvernul României, în urma discuțiilor pe care le-a avut cu prim-ministrul Marcel Ciolacu.

„De aceea, am decis, cu mare regret, dar hotărâtă și cu fruntea sus, să plec din Guvernul României. Am avut acum câteva minute o întâlnire cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu. I-am prezentat demisia din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Nu am de ce să mă rușinez, nu am nicio vină, nu aș fi acceptat să se întâmple ceva rău cu vreo persoană și să nu reacționez. (…) Tocmai din acest motiv plec, pentru moment, cu mare tristețe, față de tot ceea ce am făcut și puteam construi împreună cu echipa social-democrată din Capitală, și din funcția de Președinte al Organizației PSD București, din care mă suspend o perioadă limitată”, a mai transmis Gabriela Firea pe Facebook.

