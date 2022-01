Gabriela Prisăcariu şi Dani Oţil, în căutarea bonei pentru micuţul lor, la doar câteva luni de la naştere

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au devenit părinții unui băiețel sănătos, în urmă cu patru luni, cei doi fiind în culmea fericirii.

Luca Tiago le-a adus multă fericire și momente pline de magie, însă, pentru a face față sarcinilor zilnice, cei doi au nevoie de ajutor pentru a avea grijă de el. Astfel, Gabriela Prisăcariu și prezentatorul de la Antena 1 sunt în căutarea unei bone pentru băiețelul lor.

Gabriela Prisăcariu a postat, pe rețelele sociale, un anunț în care îl laudă pe cel mic, scoțându-i în evidență calitățile. Soția lui Dani Oțil s-a filmat în timp ce îl ținea în brațe pe Luca Tiago. “Bună! Voiam să vă spunem că noi ne căutam bonă! Ia uitați-vă ce adorabil sunt! Nici nu plâng, sunt cuminte.”, a spus fotomodelul pe .

Cum a reușit Gabriela să își tonifieze corpul după ce a dat naștere primului copil?

De când a apărut micuțul Tiago în viața lor, Dani și Gabriela își ocupă majoritatea timpului cu acesta. În acest fel, Gabriela nu mai are când să meargă la sala de fitness. După un an și trei luni de pauză, aceasta a început să facă mișcare acasă. Astfel, în garajul casei, soția lui Dani Oțil a instalat o bandă de alergat, așa cum povestea în urmă cu câteva săptămâni pe rețelele de socializare.

”Lasă-mă să îți explic… Anul acesta Moș Crăciun a venit mai devreme. Știu că sunt proaspătă mămică, bebelușul are trei luni și nu îmi pot permite să stau în trafic. Îmi doresc foarte mult să ajung la sală.

Nu am mai făcut sală de un an și trei luni. Am propria mea bandă. Ți-am luat locul în garaj, dar la vară o pun pe terasă. Gata! Du-te și vezi de copil”, i-a spus Gabriela Prisăcariu lui Dani Oțil, în cadrul unui videoclip de pe Instagram.

