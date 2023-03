Gala premiilor Oscar, a 95-a ediție. Lista completă a câștigătorilor

A avut loc cea de-a 95-a gală a premiilor Oscar. Starurile internaționale și-au dat întâlnire la Dolby Theatre din Los Angeles, într-o gală de excepție. Evenimentul a fost prezentat pentru a treia oară de actorul Jimmy Kimmel. Mii de telespectatori au urmărit gala, iar cei mai buni au fost premiați. Iată lista completă a câștigătorilor.

Gala premiilor Oscar a avut loc și a fost transmisă în direct în Statele Unite de postul de televiziune ABC. De asemenea, întregul eveniment a fost difuzat în peste 225 de țări din întreaga lume. Ca în fiecare an, câștigătorii au fost aleși în baza voturilor exprimate de cei aproximativ 10.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS).

Lisa câștigătorilor premiilor Oscar 2023

Cel mai bun film: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună regie: Daniel Kwan şi Daniel Scheinert („Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun actor în rol principal: Brendan Fraser („The Whale”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Michelle Yeoh („Everything Everwhere All at Once”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „All Quiet On The Western Front” (Germania)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Pinocchio”

Cea mai bună scenografie: „All Quiet On The Western Front”

Cel mai bun scenariu adaptat: „Women Talking”

Cel mai bun scenariu original: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună imagine: „All Quiet On The Western Front”

Cel mai bun montaj: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună coloană sonoră: „All Quiet On The Western Front”

Cel mai bun cântec original: „Naatu Naatu” (M.M. Keeravaani şi Chandrabose pentru filmul „RRR”)

Cel mai bun sunet: „Top Gun: Maverick”

Cele mai bune efecte vizuale: „Avatar: The Way Of Water”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Whale”

Cele mai bune costume: „Black Panther: Wakanda Forever”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „An Irish Goodbye”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Navalny”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Elephant Whisperers”

(CITEȘTE ȘI: MENIUL DE LA GALA PREMIILOR OSCAR 2023 STÂRNEȘTE NOI CONTROVERSE. CE VOR MÂNCA VEDETELE PE 12 MARTIE 2023)

Michelle Yeoh, în centrul antenției

Filmul „Everything Everywhere All at Once” a fost marele câștigător de la Oscar din acest an, înregistrând în total 7 premii. Michelle Yeoh, protagonista peliculei, a reușit să câștige premiul pentru cea mai bună actriță, devenind astfel prima actriță de origine asiatică premiată cu Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin.

„Doamnelor, nu lăsaţi pe nimeni să vă spună vreodată că aţi trecut de prima tinereţe. Tuturor acelor copii, băieţi şi fete, care arată ca mine şi care ne privesc în această seară, le spun că acest premiu este o sursă de speranţă şi de posibilităţi”, a declarat Michelle Yeoh pe scena galei Oscar 2023.

Aplaudat la scară largă a fost și actorul Brendan Fraser. Acesta a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în filmul „The Whale”. A interpretat rolul unui bărbat gay diagnosticat cu obezitate morbidă, care încearcă să reia legătura cu fiica lui înstrăinată.

„Mi-am început cariera în această industrie în urmă cu 30 de ani şi succesul cu siguranţă că nu a fost uşor pentru mine, dar era ceva pe care nu l-am apreciat în acea vreme, până când a dispărut”, a declarat Brendan Fraser.

(VEZI ȘI: OSCAR 2023: LISTA COMPLETĂ DE NOMINALIZAȚI. CARE ESTE PELICULA CARE A FOST NOMINALIZATĂ LA 11 CATEGORII)