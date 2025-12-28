Acasă » Știri » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 29 decembrie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – luni, 29 decembrie, de la ora 20.00

De: Redacția CANCAN 28/12/2025 | 22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - luni, 29 decembrie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. univ. dr. Valentin Stan. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante evenimente, la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

