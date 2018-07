Gareth Southgate: „Nu știu dacă meritam mai mult!”

Selecționerul Angliei, Gareth Southgate a declarat după înfrângerea pe care selecționata sa a suferit-o în fața Croației în semifinalele Campionatului Mondial de footbal din Rusia, că elevii săi nu meritau mai mult după felul în care s-au prezentat în acest meci.

„Nu știu dacă meritam mai mult. În prima repriză am jucat foarte bine și poate că mai puteam să înscriem un gol. În a doua repriză am primit gol, iar obiectivul croaților era îndeplinit. Poate că a fost vorba de puțină lipsă de experiență din partea noastră. Am ajuns atât de aproape de ceva care a fost de neimaginat la început și am lăsat totul pe teren”, a declarat Gareth Southgate, selecționerul Angliei, adăugând:

„Am ajuns la finalul unei curse extraordinare, într-un timp atât de scurt. În această seară nu am fost la nivelul pe care ni l-am fi dorit, dar cu siguranţă vom învăţa din greşeli şi vom fi mai puternici data viitoare. Am jucat foarte bine în prima parte şi puteam avea un avantaj mai mare. Am avut câteva şanse, apoi în a doua repriză Croaţia a avut o altă faţă. Au înscris şi de acolo s-a declanşat furtuna. Probabil atât am putut în acest moment, după atâtea meciuri. Dar în prelungiri am reacţionat, am luptat pentru suporterii noştri până la final. Sunt mulţumit de cum au răspuns jucătorii. Nu în seara asta neapărat, ci în toată această perioadă. Nu puteam să le cer mai mult, puţini credeau că vom ajunge în semifinale înainte de turneu”.

Selecţionata Croaţiei s-a calificat în premieră în finala Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins formaţia Angliei cu scorul de 2-1 (0-1, 1-1), la capătul prelungirilor, pe Stadionul „Lujniki” din Moscova, în a doua semifinală a turneului final din Rusia.

Pentru Croaţia au marcat Perisic (minutul 68) şi Mandzukic (minutul 109), iar pentru Anglia a înscris Tripper (minutul 5).

Reprezentativa Croației va evolua contra selecţionatei Franței, duminică, în finala Cupei Mondiale, de la Moscova. Meciul este programat pe Stadionul „Lujniki”, de la ora 18:00.

Sâmbătă, de la ora 17:00, la Sankt Petersburg, în finala mică, Belgia şi Anglia vor lupta pentru locul 3.