George Țucudean: „Era urât să pierdem meciul!”

George Țucudean, a declarat la finalul partiidei pe care România a terminat-o nedecis în Serbbia, scor 2-2, că remiza este una pe deplin meritată.

„Era meritat golul al doilea, am avut câteva ocazii înainte, era urât să pierdem meciul. Dacă eram inspiraţi puteam să câştigăm. Serbia este net superioară. Au mult mai multă calitate, au avut avantaj şi cu publicul. Am stat foarte bine în careu, şi am încercat cât de cât să îi prindem pe contraatac. Ştiam că o să vină peste noi şi am profitat. Cu Muntenegru am controlat noi jocul, nu îi interesa să construiască. Avem o generaţie bună, sperăm să câştigăm următoarele meciuri. Nu este dezamăgitor că avem două puncte, mai avem meciuri de disputat, cred că vom câştiga următoarele meciuri, trebuie să ne concentrăm pe acestea. Important este să câştige echipa, nu contează cine marchează”, a declarat George Țucudean la sfârșitul jocului la Pro TV.

Reprezentativa României a terminat la egalitate, 2-2 partida susținută în deplasare cu Serbia în cea de-a doua etapă din Liga Naţiunilor.

Golurile partidei au fost marcate de Mitrovic (min. 26, 63), respectiv Nicolae Stanciu (min.48-pen.), George Ţucudean (min.68).

După acest rezultat, Romțnia a rămas cu o singură înfrângere în 11 partide în „era Contra”!

România are două puncte din două meciuri în Liga Naţiunilor, şi ocupă locul trei în Seria C Grupa 4. În schimb, Serbia a acumulat patru puncte, dar este pe locul 2, la egalitate de puncte cu Muntenegru, care a învins aseară Lituania cu 2-0, muntenegrenii având un golaveraj superior sârbilor.

Clasament Seria C Grupa 4

1 Muntenegru 2 1 1 0 2-0 4

2 Serbia 2 1 1 0 3-2 4

3 România 2 0 2 0 2-2 2

4 Lituania 2 0 0 2 0-3 0