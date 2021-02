Georgiana Lupu de la Survivor, la un pas de moarte. Faimoasa a fost înjunghiată: „O colegă mi-a înfipt...”

Georgiana Lupu a fost eliminată, duminică, din competiția de la Survivor România, în urma unei nominalizări a lui Jador. Înainte de emisiune tânăra mărturisea că a venit la această emisiune pentru a își găsi tatăl, pe care nu l-a cunoscut niciodată.

Mulți o știu de la televizor, dar puțini cunosc amănuntele vieții incredibil de rea pe care a avut-o Georgiana. Abandonată la naștere, tânăra a crescut la casa de copiii.

În adolescență, de exemplu, a trecut printr-o experiență îngrozitoare: „O colegă mi-a înfipt un cuțit în picior, pentru că ne certam de la un televizor. Aveam 15 ani, făceam sport și credeam că acest incident îmi va pune capăt carierei sportive”, spunea Georgiana înainte de starul competiției Survivor.

Traumele din copilărie

Faimoasa a povestit în repetate rânduri că s-a născut în închisoare și că a dus o viață extrem de grea de-a lungul anilor. „Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească.

M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu. Am aflat că sunt născută în puşcărie după vârsta de 7-8 ani. Mi-a spus o doamnă din centru. Am întrebat-o dacă ştie mai multe despre mine, pentru că fiecare copil care creşte la orfelinat are o aşa-zisă mamă, iar acea femeie trebuie să scrie câte ceva despre noi într-un caiet, în fiecare lună, se numeşte Povestea vieţii.

Când am aflat, a fost foarte dureros. Eu ştiam că mama a fost de acord ca să ajung acolo, pentru că ea nu avea posibilitatea să mă crească. Am întrebat-o cine este tatăl meu, a zis că o să-mi spună când o să mai cresc. Tot am aşteptat”, dezvăluia ea.

