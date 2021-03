Georgiana Văcaru, mama-eroină a României. Femeia are 20 de copii la 42 de ani

Familia cea mai numeroasă din România o întâlnim în comuna Stoenești, satul Cotenești.Femeia are 42 de ani, iar în ultimii 23 de ani a făcut 20 de copii. Aproape anual, ea a fost însărcinată.

Georgiana Vacaru a devenit pentru prima data mama la 19 ani. Acum, fiul cel mare are 23 de ani si si-a intemeiat deja propria familie, a povestit femeia in timp ce era internata la Maternitatea Spitalului Municipal Campulung, în urmă cu ceva timp. Femeia a născut ultimul copil chiar l începutul anului 2020, înainte de pandemie.

În tota, familia Văcaru are 10 baieti si 10 fete. Toti sunt sanatosi. Copiii si parintii traiesc intr-o casa cu 8 camere. Micutii dorm in camere in care au fost amenajate paturi supraetajate.

„Mihai, Claudiu, Marina, Tiberiu, Simon, Emima, Denis, Mihaela, Gabriel, Luiza, Teodor, Livia, Andrei, Sara, Iuliana, Adelina, Matei, Filip și Tania, gemenii și Sofia Natașa” – sunt numele celor 20 de copii. Parintii au fost cei care au decis numele primilor copii, insa pe masura ce familia s-a extins, decizia cu privire la numele noilor membri a inceput sa se ia doar in „consiliile de familie”.

Dintre cei 20 de copii, 5 si-au inceput deja propriul drum in viata si au parasit casa parinteasca. 3 dintre ei muncesc in Marea Britanie.

Cu toate ca uneori pana si parintii le mai incurca numele, familia Vacaru se considera implinita si fericita. „Nu știu cum ar fi fost cu doi ! Nu știu, eu mă simt împlinită, deci când îi văd … Pentru mine e ceva…”, a declarat Georgiana Vacaru, mama celor 20 de copii, pentru Stirile Pro TV.

Georgiana a mărturisit că nu are de gând să ia pastile contraceptive.

„Daca Dumnezeu imi mai da copii, nu ii oprim. Dumnezeu stie ce se va intampla”, a declarat mama pentru realitateadearges.net. Medicii sustin ca femeia este sanatoasa si apta sa mai aduca pe lume copii.