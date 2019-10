Gest impresionant pentru mama Luizei Melencu. Foarte mulți oamenii doresc să o ajute

Mama Luizei Melencu a primit amenda maximă, de 5.000 de lei, pentru că nu s-a prezentat în faţa procurorilor de la DIICOT, însă femeia s-a considerat o victimă a neglijenţei autorităţilor. Nici acum nu și-a schimbat această părere, cu atât mai mult cât a declarat că, ulterior, a fost ”forțată” să dea probe ADN.

Mama Luizei a concluzionat că din parte vătămată a ajuns să fie ”înjosită” și să fie ”scoasă vinovată”. Se consideră deja ”suspectă” în fața anchetatorilor, iar o astfel de situație o determină să spună că ”nu mai înțelege nimic”.

„Cum să primim vestea? Foarte prost ne-a văzut. Noi, din parte vătămată, am ajuns să fim înjosiți, să fim scoși vinovați. Am ajuns ca din reclamanți să devenim suspecți. Noi nu mai putem înțelege nimic din ce se întâmplă în țara asta. Cu ce am greșit? Pentru ce să ne ia acești bani? O să meargă fiica mea la audieri, am spus că o să mergem după ce vor face probe după acele oase și vor veni rezultatele din America. Până nu vine rezultatul, nu vom merge”, a spus acesta la Antena3.

”În loc de ajutor a primit doar vorbe de ocară, minciuni și acum și amendă”

Informația conform căreia anchetatorii au amendat-o pe mama Luizei Melencu cuu 5.000 de lei i-a determinat pe mulți internauți să își ofere sprijinul. Drama femeie care nu mai știe nimic despre fiica ei de 6 luni de zile este emoționantă, iar oamenii au luat atitudine.

”Vrem să ia legătura cineva cu Monica Melencu și să ne dea un cont bancar, pentru că vrem să strângem bani, să o ajutăm noi să plătească această amendă abuzivă. Este o femeie amărâtă, care a cerut statului să o ajute să afle adevărul despre fiica ei, iar în loc de ajutor a primit doar vorbe de ocară, minciuni și acum și amendă”, transmite un mesaj postat pe unul din grupurile de susținere ale familiilor celor două fete – Luizaa și Alexandra – răpite de Gheorghe Dincă.

”Cum să facem să strângem bani pentru amenda doamnei Melencu?”, au întrebat, ulterior, tot mai mulți internauți, cerând ca mesajele lor să fie transmise mamei Luizei Melencu.