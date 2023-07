Gestul cutremurător făcut de Dana Roba, de frica soțului. La ce a recurs bărbatul, înainte de bătaia cruntă: „Mai bine te omor”

Dana Roba a trecut prin calvarul vieții ei, după ce a fost snopită în bătaie de fostul partener de viață. S-a căsătorit acum 7 ani cu Daniel Balaciu și împreună au două fetițe minunate, Chantal și Celine, de 5, respectiv 6 ani. Vedeta s-a luptat zile la rând să trăiască, fiind la un pas de moarte din cauza bărbatului pe care l-a iubit. Ce ajunsese să facă de frica soțului ei?

Dana Roba a trecut prin momente foarte grele, după ce a fost bătută cu bestialitate de soțul ei, Daniel Balaciu. Make-up artista a fost lovită cu ciocanul în cap de 8 ori, apoi a încasat lovituri crunte chiar în domiciliul conjugal, unde se aflau și fetițele ei. Vedeta a fost lăsată să zacă într-o baltă de sânge, pe podea, până când atacatorul ei s-a gândit dacă e cazul să sune sau nu la Ambulanță. Femeia s-a luptat zile la rând să trăiască, fiind operată pe creier din cauza bătăii crunte pe care bărbatul i-a aplicat-o. Din fericire, și-a revenit, însă tot mai are nevoie de intervenții chirurgicale, pentru a arăta ca înainte.

Ce a făcut Dana Roba, înainte să fie bătută

Vedeta a povestit un episod marcant, care s-a întâmplat înainte să ajungă pe patul de spital. Nu mai este niciun secret faptul că Dana Roba crede într-o anumită religie, căreia îi este devotată. Ea a mers să discute cu pastorul, să-i ceară o părere referitoare la divorțul de Daniel. Ei bine, reacția lui a fost total neașteptată.

„Eu am fost la pastor, cu o lună înainte, ca să-i explic și că am un motiv foarte bine întemeiat, nu mi se pare normal și bineînțeles că pastorul nu a fost de acord și îi spunea „Nu băga divorț cu nesimțita asta” și i-am zis că nu mai vreau și mi-a zis „Nu mă duc la muncă, nu mi place munca. Nu am muncit 7 ani și nici n-o s-o fac” și mereu spunea că vrea să mă omoare. Mereu am știut că Dumnezeu ține cu mine. M-am dus la dezlegarea trompelor și am sunat la 112 și a venit poliția și ne-am împăcat. Eu am muncit, eu am făcut tot, îi dădeam toți banii lui pe mână, uneori nu aveam nici 10 lei la mine”, a povestit Daniela, la Acces Direct.

Dana Roba se închidea în cameră, de frica soțului

Fosta iubită a lui Nicolae Guță ajunsese să se închidă noaptea în cameră, de frica lui Daniel. Dana Roba a ascultat sfatul tatălui ei, așa că lua cheia și se încuia în dormitor, ca soțul să nu intre peste ea. Totul s-a încheiat când agresorul i-a luat cheia, apoi a dat buzna în cameră și aproape a omorât-o în bătaie, în timp ce dormea.

„Eu deja de 6 luni mă închideam cu cheia, tatăl meu mereu îmi zicea că ăsta o să intre și o să mă omoare. Duminica respectivă, am venit acasă, am fost după biserică la un restaurant cu psihologa bisericii și îi ziceam că sunt fericită că peste două zile am divorțul și îmi zicea că să-l iert. Când am ajuns acasă nu mai aveam cheie. M-am rugat pe genunchi și am adormit, la 5-6 dimineața, am apucat să zăresc că se lumina de ziuă. M-am trezit cu câteva ciocane în cap și el mă înjura foarte tare:

„Îți promit că te omor, decât să te știu divorțată, mai bine te omor”. (…) Un ciocan de construcții, cu o parte scoți cuie, iar cu cealaltă parte le bați. M-a lovit de 8 ori, m-a ridicat, mă dădea cu capul de pereți. Fetele erau în camera lor, la un metru distanță, s-au trezit și au început să plângă. Am intrat într-o stare de inconștiență și ele strigau: „Vreau la mama, vrem s-o vedem”.

Mă ridica și mă dădea cu capul de perete. El era treaz, nu se drogase, nu știu. El s-a ținut de promisiune, el asta și-a dorit. M-a luat din somn ca să nu ripostez, că dacă eram trează, aș fi țipat.

Aveam conflict violent verbal de 6 luni în fiecare zi. Eu când veneam de la lucru îmi spunea: „Poți să umbli cu oricine, dar nu vreau să divorțezi”. Eu mi-am dat seama că după 5 ani de zile și-a arătat adevăratul chip de monstru, de demon, până atunci a pozat în bărbatul perfect”, a mai povestit vedeta, pe micile ecrane.